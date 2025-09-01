Состояния российских миллиардеров выросли почти на 25 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Совокупное состояние двадцати самых богатых предпринимателей России с начала 2025 года выросло на 24,62 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Лидером по приросту капитала стал основатель Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 4,08 млрд долларов и достигло 15,1 млрд, при этом он сохранил девятое место среди российских миллиардеров.

Владимир Потанин остался на первой позиции рейтинга, его капитал вырос на 3,17 млрд долларов и составляет 31 млрд. Второе место занял Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали», увеличивший состояние на 3,35 млрд долларов до 26,6 млрд. Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», замкнул тройку лидеров с ростом на 170 млн долларов и итоговой суммой 25,5 млрд.

Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка», сохранил четвертое место, увеличив капитал на 2,28 млрд долларов до 24,6 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин занял пятую позицию, его состояние сократилось на 2,81 млрд долларов и теперь составляет 23 млрд. Андрей Мельниченко, оказавшийся на шестом месте, увеличил свое состояние на 759 млн долларов до 21 млрд. Седьмое место сохранил Алишер Усманов с приростом 3,57 млрд долларов до 16,8 млрд. Михаил Прохоров вновь занял восьмую позицию с состоянием 15,4 млрд долларов, увеличив его на 520 млн. Михаил Фридман на десятом месте снизил капитал на 953 млн долларов до 13,8 млрд.

Как писала газета ВЗГЛЯД 1 августа, активы 20 российских миллиардеров с начала года выросли на 20,163 млрд долларов. Павел Дуров остается лидером по приросту состояния среди российских миллиардеров.