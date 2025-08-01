Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20 млрд долларов

Павел Дуров с начала года увеличил состояние сильнее всех российских миллиардеров

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось более чем на 20 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех заработал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его капитал вырос на 3,27 млрд долларов и достиг 14,3 млрд, он сохранил девятое место среди 20 граждан России в списке.

BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли, а также других финансовых показателей, таких как капитализация к EBITDA или цена акции к прибыли на акцию. Общая сумма состояния россиян в рейтинге на 1 августа составила 305,58 млрд долларов.

Владимир Потанин, владеющий крупной долей в «Норникеле», остался самым богатым, увеличив капитал на 2,56 млрд долларов до 30,4 млрд. На втором месте остался совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 26,5 млрд, а первую тройку замкнул основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с 25,2 млрд.

В первую десятку также вошли Леонид Михельсон («Новатэк»), Владимир Лисин (НЛМК), Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (группа «Онэксим») и Михаил Фридман («Альфа-групп»). Из них только Лисин и Фридман закончили период с сокращением состояния, остальные продемонстрировали рост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Леонид Михельсон стал лидером списка крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ свыше 11 млрд рублей в 2024 году.

Месяц назад сообщалось, что состояние богатейших россиян с начала года выросло на 22,5 млрд долларов.

Между тем число российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло рекорда.