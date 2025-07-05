Стало известно место прощания с замглавкома ВМФ Гудковым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым пройдет в Москве, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года. Он уточнил, что похороны также состоялись в столице.

Министерство обороны России ранее сообщало о гибели Гудкова в приграничном районе Курской области во время боевой работы. Гудков занимал пост заместителя главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам и был удостоен звания Героя России. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал его сильным духом воином, который «не представлял себя нигде, кроме флота».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах увековечить память генерал-майора Гудкова в регионе. Михаил Гудков родился в Донбассе, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, принимавшей участие в боях в Курской области. Осенью 2023 года он был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России за мужество, героизм и умелое командование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор Михаил Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в регионе. Правительство Приморского края сообщило об отмене Дальневосточного сабантуя в связи с гибелью генерал-майора.