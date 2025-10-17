Суд Ливана постановил освободить сына Каддафи под залог

Суд Ливана принял решение освободить Ганнибала Каддафи за 11 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Суд Ливана постановил освободить сына Муаммара Каддафи Ганнибала под залог в 11 млн долларов, сообщает ТАСС.

Решение было принято следственным судьей после допроса, который прошел во Дворце правосудия в пятницу. Ганнибал Каддафи находится в ливанской тюрьме с 2015 года, куда попал после похищения боевиками движения «Амаль» из Сирии, где проживал как политический изгнанник.

В 2017 году ему предъявили обвинения в сокрытии информации о судьбе шиитского имама Мусы Садра, исчезнувшего в Ливии в 1978 году.

Адвокаты Каддафи намерены оспорить размер залога, поскольку их подзащитный провел под стражей десять лет. «Мы подадим ходатайство об отмене залога, – заявила Инас Харрак из группы защиты. – Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за десять лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра».

Газета Al Nahar напоминает, что в августе 1978 года Муса Садр был приглашен в Ливию на празднование годовщины революции, после чего пропал вместе с двумя спутниками. Существуют разные версии исчезновения: по одной – между Каддафи и Садром произошел конфликт, после которого ливийский лидер якобы застрелил имама; по другой – Садра и его спутников заключили в тюрьму.

Ганнибал Каддафи был женат на ливанской фотомодели Алине Скаф и отвечал за нефтяной экспорт страны при правлении своего отца. После свержения режима Каддафи в 2011 году ему с семьей удалось покинуть Ливию и переехать в Алжир.

