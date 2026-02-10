У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.15 комментариев
В Госдуме предложили урезать квоты вузам за отъезд выпускников из России
Необходимо использовать данные об эмиграции учащихся в России студентов для определения количества бюджетных и платных мест в университетах, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке Олег Смолин.
Анализ оттока молодых специалистов за рубеж необходим для корректного формирования контрольных цифр приема в учебные заведения, сказал Смолин, передает ТАСС.
Парламентарий отметил, что миграционная статистика должна влиять и на разрешения вести платный набор абитуриентов.
«Мне представляется, что мы должны отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны», – подчеркнул депутат, указав на возможности цифровизации для отслеживания судьбы выпускников в первые два года после выпуска.
Смолин напомнил об исследовании 2021 года, показавшем, что около половины успешных студентов ведущих вузов уезжали за границу еще во время учебы. По мнению законодателя, оставшийся на родине специалист даже с низкими баллами ЕГЭ полезнее государству, чем уехавший отличник.
Сейчас контрольные цифры приема утверждаются ежегодно. Право на платный набор сохраняется только за теми специальностями, где средний балл зачисленных абитуриентов составляет не менее 50.
В марте 2025 года инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда отмечал, что проблема «утечки мозгов» в России снижает эффективность инвестиций в технологии.