Инвестор Скуйбеда назвал факторы роста экономики России до 2035 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает «Газета.Ru», Скуйбеда выделил три главных фактора, которые обеспечат экономический рост России до 2035 года. Это стабильный рубль, квалифицированные кадры и партнерство с дружественными странами.

Скуйбеда подчеркнул, что без контроля инфляции и стабильного рубля любые экономические реформы не имеют смысла. Он отметил, что после снятия санкций возобновление прямых иностранных инвестиций станет основой для роста промышленности и IT-сектора. Это обеспечит доступ к технологиям и глобальным рынкам. Он также указал на важность поддержки малого и среднего бизнеса через льготное кредитование, приводя в пример успешный опыт Польши.

Инвестор добавил, что сектор услуг, формирующий значительную часть ВВП России, нуждается в квалифицированных кадрах. Проблема «утечки мозгов» снижает эффективность инвестиций в технологии. Он привел примеры Южной Кореи и Индии, где ставка на образовательные реформы и цифровизацию дала быстрый экономический эффект.

Логистические издержки также требуют решения. Скуйбеда обратил внимание на необходимость модернизации инфраструктуры, такой как Северный морской путь и энергосети. Опыт ОАЭ показывает, что диверсификация экономики через технологические трансферты и привлечение специалистов может решить проблему технологического отставания России.

Инвестор прогнозирует, что реализация этих стратегий за семь-десять лет приведет к значительному созданию рабочих мест, росту зарплат и снижению издержек бизнеса. Он выразил уверенность, что Россия может стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран G20, а министр экономического развития Максим Решетников заявил, что страна имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей.