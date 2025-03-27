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Эксперт назвал факторы роста экономики России до 2035 года
Инвестор Скуйбеда назвал факторы роста экономики России до 2035 года
Экономический рост России до 2035 года может обеспечить стабильный рубль, квалифицированные кадры и сотрудничество с дружественными странами, что укрепит позиции страны на мировом рынке, заявил инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда.
Как передает «Газета.Ru», Скуйбеда выделил три главных фактора, которые обеспечат экономический рост России до 2035 года. Это стабильный рубль, квалифицированные кадры и партнерство с дружественными странами.
Скуйбеда подчеркнул, что без контроля инфляции и стабильного рубля любые экономические реформы не имеют смысла. Он отметил, что после снятия санкций возобновление прямых иностранных инвестиций станет основой для роста промышленности и IT-сектора. Это обеспечит доступ к технологиям и глобальным рынкам. Он также указал на важность поддержки малого и среднего бизнеса через льготное кредитование, приводя в пример успешный опыт Польши.
Инвестор добавил, что сектор услуг, формирующий значительную часть ВВП России, нуждается в квалифицированных кадрах. Проблема «утечки мозгов» снижает эффективность инвестиций в технологии. Он привел примеры Южной Кореи и Индии, где ставка на образовательные реформы и цифровизацию дала быстрый экономический эффект.
Логистические издержки также требуют решения. Скуйбеда обратил внимание на необходимость модернизации инфраструктуры, такой как Северный морской путь и энергосети. Опыт ОАЭ показывает, что диверсификация экономики через технологические трансферты и привлечение специалистов может решить проблему технологического отставания России.
Инвестор прогнозирует, что реализация этих стратегий за семь-десять лет приведет к значительному созданию рабочих мест, росту зарплат и снижению издержек бизнеса. Он выразил уверенность, что Россия может стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран G20, а министр экономического развития Максим Решетников заявил, что страна имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей.