    4 февраля 2026, 18:35 • В мире

    Кому выгодно убийство сына Каддафи

    Кому выгодно убийство сына Каддафи
    @ REUTERS/Ismail Zitouny/File Photo

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Ливии убит человек, который имел шансы вернуть страну на путь примирения – сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи. Почему в последнее время его популярность росла, какими будут последствия этого преступления – и кому оно наиболее выгодно?

    На Сейф аль-Ислама Каддафи напали четверо неизвестных в саду дома, где он жил в небольшом городке Зинтан (берберы называют его Тагрмин). Злоумышленники выключили камеры наблюдения, устранили охрану и в упор расстреляли второго сына Муаммара Каддафи. Прокуратура Ливии и родственники и помощники Сейф аль-Ислама подтвердили его гибель.

    Местонахождение тела сына Муаммара Каддафи до сих пор неизвестно. Позднее его представитель в комиссии по общеливийскому диалогу Абдалла Усман заявил, что тело Сейф аль-Ислама не будет похоронено до тех пор, пока не будет завершено расследование. Все это время тело будет содержаться в морге частной клиники. Возможно, окружение убитого стремится обезопасить его тело от возможных актов вандализма и надругательств, которые распространены в Ливии.

    В Ливии по факту сейчас действует два крупных правительства. Одно – от так называемого правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, которое возглавляет Абдель Хамид Дбейба, а другое – в Бенгази (бывшее тобрукское» или «восточное») во главе с Усамой Хаммадом. Также действуют многочисленные племенные и региональные группы.

    Одну из таких группировок, распложенных в Зинтане, как раз и нызывали «гвардией Сейф аль-Ислама». Хотя стоит отметить, что сам Сейф аль-Ислам старался напрямую в боевых действиях не участвовать и за ареал проживания лояльных ему племен не выходил. Его бригады соблюдали в основном вооруженный нейтралитет.

    Местные источники утверждают, что к убийству может быть причастна так называемая легкая бригада 444 под командованием генерал-майора Махмуда Хамзы, которая при ПНЕ выполняет роль спецназа и пользуется определенной автономией в действиях вокруг Триполи. Она уже была замечена в нескольких политических убийствах, в частности в устранении в мае прошлого года Абдул Гани аль-Кикли, лидера так называемого «Аппарата поддержки стабильности» – одной из группировок местной милиции, участвовавшей в боях за Триполи. Однако представители бригад 444 поспешили выступить с опровержением этих предположений.

    После свержения своего отца именно Сейф аль-Ислам – старший сын от второго брака Муаммара – считался главной политической фигурой клана Каддафи. Именно Сейф аль-Ислам, который при своем отце в основном выполнял функции международного переговорщика (у него, видимо, был к этому талант) стал основным представителем клана Каддафи в запутанном политическом раскладе страны.

    Единственный сын от первого брака Мухаммад был захвачен силами трипольского правительства, а после освобождения переехал с семьей в Оман, где получил статус беженца и отказался от политической деятельности, хотя ранее считался основным преемником своего отца. Еще три сына Муаммара были убиты, в том числе весьма перспективный младший – Хамис, получивший военное образование в России и возглавлявший во время гражданской войны в Ливии спецназ. Еще двое оставшихся в живых сыновей Муаммара от второго брака, Саади и Ганнибал в политике и войне не участвуют.

    В результате Сейф аль-Ислам на начальном периода гражданской войны оказался врагом сразу всех группировок в Ливии, включая и правительство ПНЕ в Триполи и его главного антагониста – «восточного» правительства в Тобруке.

    Суд в Тобруке приговорил Сейф аль-Ислама к смертной казни, но он содержался в тюрьме того самого Зинтана, а местные группировки, близкие племени аль-барааса, к которому принадлежала мать Сейф- аль-Ислама, угрожали силой освободить его и отказывались приводить в исполнение приговор. В конце концов в Тобруке вынуждено объявили амнистию, после чего Сейф аль-Ислам был освобожден.

    Зинтанские бригады перешли под его контроль, а генерал Халифа Хафтар заявил, что не будет ничего страшного в том, что Сейф аль-Ислам будет участвовать в ливийской политике и баллотироваться в президенты. Это вызвало резко негативную реакцию в Триполи, где не только видели в лидере клана Каддафи конкурента, но и ориентировались на позицию Европы. А в Западной Европе настаивают на предание всех представителей клана Каддафи, а также бывших функционеров ливийского правительства так называемому международному суду.

    Есть мнение, что такое непримиримое отношение европейцев к Сейф аль-Исламу связано с его резкими высказываниями в адрес Франции.

    В частности, он публично требовал от Парижа вернуть все деньги, которые его отец передал на предвыборную кампанию президента Саркози. В противном случае он обещал предать гласности все связанные с этим документы, включая банковские.

    Сейф аль-Ислам выступал категорически против установления в Ливии государственного строя, навязанного европейцами в обход ООН, что превращало его в естественного врага правительства ПНЕ в Триполи. Столичные функционеры выступали против его выдвижения на должность президента на готовящихся выборах, в то время как правительство Хафтара и правительство в Тобруке по принципу «враг моего врага – мой друг» поддержало кандидатуру Сейф аль-Ислама.

    Кроме того, генерал Хафтар после неудачи штурма Триполи значительно скорректировал свою политическую позицию и стал искать пути дипломатического прекращения гражданской войны. Более того, с этим было вынуждено согласиться и так называемое «международное сообщество», поскольку по конституции страны баллотировать в президенты может любой ливиец независимо от происхождения.

    В результате сложилась ситуация, в которой шансы Сейф аль-Ислама на успех в предстоящих президентских выборах резко выросли.

    Изначально выборы были назначены на 2018 год, и Сейф аль-Ислам, находясь за границей, в Тунисе выдвинул свою кандидатуру. В 2019 году агентство Bloomberg утверждало, что якобы Сейф аль-Ислам обратился к России у за помощью, но в Москве эти сообщения не подтверждали. В этот же период стали говорить о Сейф аль-Исламе как о «самом популярном политике Ливии», хотя подтвердить эти заявления цифрами не представляется возможным.

    Из-за начавшего наступления войск генерала Хафтара на Триполи выборы сперва перенесли на 2019 год, а затем и вовсе на неопределенный срок. В 2021 году выборы назначили на декабрь того же года и Сейф аль-Ислам снова зарегистрировал свою кандидатуру, уже проживая в Зинтане. Но выборы были вновь перенесены. Сейчас они в теории назначены на 2026 год, хотя точной даты пока нет.

    Большинство военно-политических сил Ливии за исключением правительства в Триполи сходились на том, что Сейф аль-Ислам Каддафи может стать той объединительной фигурой, которая смогла бы пройти на президентских выборах и способствовать прекращению гражданской войны. Понятно, что в случае избрания ему пришлось бы лавировать между множеством сил, и его фигура изначально воспринималась именно как компромиссная. Отмечался его талант переговорщика и высокая репутация. Кроме того, в Ливии в последнее время распространена ностальгия по временам правления его отца, что также значительно повышало шансы Сейф аль-Ислама.

    У правительства в Триполи, в свою очередь, не было кандидатуры, которую они могли бы противопоставить Сейф аль-Исламу. Контролируя только столицу и опираясь только на поддержку Европы, выборы в раздробленной стране не выиграть.

    Понимая все это, правительство в Триполи стало саботировать проведение в этом году президентских выборов, хотя с этой датой согласилось уже даже Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООПЛ). А правительство в Бенгази в ответ стало напрямую обвинять Триполи в саботаже по формальным признакам.

    «Одним из главных препятствий является правительство в Триполи, которое заявляет, что выборы состоятся после принятия конституции», – сказал в конце декабря прошлого года глава МИД правительства в Бенгази Абд аль-Хави аль-Хувейдж. Он подчеркнул, что Ливия должна сначала избрать президента и новый парламент, которые уже в свою очередь смогут заняться новой конституцией, национальным примирением и обновлением законов.

    После убийства Сейф аль-Ислама вопрос о выборах в Ливии вновь подвис. В Ливии уже прямо говорят, что это преступление совершено с целью сорвать процесс национального примирения и проведения честных выборов. И действительно, скорее всего, мы увидим новое обострение конфликта, которое сыграет на руку только европейским интересам (недопущению к власти альтернативных лидеров). Точно так же, как гибель Каддафи-старшего ввергла Ливию в хаос гражданской войны, так и гибель его сына лишь подстегнет ее продолжение.

