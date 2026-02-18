Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Посол Тарабрин объяснил, зачем Нидерландам миф о «российской угрозе»
Власти Нидерландов рассматривают идею о некоей «российской угрозе» как оправдание увеличения военного бюджета и сокращения социальных программ, заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
«Российская угроза» является тем элементом, с помощью которого местные политики пытаются обеспечить устойчивость всего политического курса страны», – сказал он РИА «Новости».
Тарабрин отметил, что это делается для оправдания безудержного роста военных расходов, что происходит в ущерб социальным программам.
Официальные лица и представители вооруженных сил Нидерландов открыто обсуждают необходимость подготовки к потенциальному крупному военному конфликту с Россией.
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тейнман ранее заявлял, что страна будет технически готова к 2028 году к «крупномасштабному» конфликту с Россией, несмотря на заявления Москвы об отсутствии планов нападения на страны НАТО.
В конце января партии, формирующие новое правительство Нидерландов, представили соглашение с программой на 2026-2030 годы. В документе закреплен рост оборонных расходов до 3,5% ВВП, увеличение численности армии до 122 тыс. человек, развитие собственной оборонной промышленности и продолжение военной поддержки Киева.
Кстати, в «Рейтинге недружественных правительств» за январь (.pdf), на пятой строке – Словения и Нидерланды (по 55 недружественных баллов).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину, так как это отвечает интересам страны. Будущее правительство Нидерландов планирует выделить на военные нужды Украины более 3 млрд евро в 2027-2029 годах.При этом президент России Владимир Путин неоднократно
называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.