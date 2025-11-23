Пленный рассказал об оставленных ВСУ солдатах под роями БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставило двух украинских военнослужащих без поддержки против роя российских беспилотников под Купянском, передает ТАСС. Шепелев добавил, что командование приказало им удерживать позицию в лесу с автоматами, несмотря на отсутствие шансов выстоять против беспилотников.

Шепелев рассказал: «Командование от нас отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой. Мною было принято решение бросить автомат, бронежилет и податься в бега». Солдат несколько часов пытался скрыться от дронов в лесу, а выйдя на проезжую часть, наткнулся на российских военнослужащих, которые, по его словам, не проявили агрессии и гуманно взяли его в плен.

Он также обратился к украинским военным и гражданам, призвал «посмотреть на вещи своими глазами», а тем, кто уже участвует в боевых действиях, советует оценивать свои шансы на выживание. Шепелев добавил, что в российском плену к солдатам относятся гуманно, не применяют насилие и не унижают их, что, по его мнению, дает шанс остаться в живых.

