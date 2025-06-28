  • Новость часаПодполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    24 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 10:27 • Новости дня

    Сеул купил у Москвы рекордный объем древесины

    Сеул купил у Москвы рекордный объем древесины за последние девять месяцев

    Tекст: Мария Иванова

    В мае объем закупок древесины и изделий из нее у России со стороны Южной Кореи достиг максимума с сентября прошлого года.

    Южная Корея в мае увеличила импорт древесины из России до максимального уровня с сентября прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.

    За месяц Сеул закупил у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 млн долларов. Несмотря на то, что месячный рост составил всего 0,7%, этот показатель стал рекордным за последние три квартала.

    Наибольший спрос пришелся на фанеру – на 12,1 млн долларов, топливную древесину – на 6,7 млн и лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 6,5 млн. В годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Россия по итогам мая сохранила четвертое место среди крупнейших поставщиков древесины в Корею.

    Вьетнам лидирует по объему экспорта леса в Южную Корею с показателем 50 млн долларов, далее следуют Китай (33,6 млн), Индонезия (27,4 млн) и Таиланд (14,5 млн). За первые пять месяцев года поставки российского дерева в Корею выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 117,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за отказа от поставок российской древесины. В стране закрываются целлюлозные фабрики на фоне отсутствия дешевого сырья из России.

    Между тем в России нашли альтернативные рынки сбыта пиломатериалов вместо Европы.

    27 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.

    По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.

    Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.

    Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».

    Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    27 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась».

    «Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

    Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого Света. Тем не менее ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. «Зеленые» же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией», – продолжил он.

    «Однако главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом Pfizergate, а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

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    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

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    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    27 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке

    Священник назвал грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы

    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, заявил, что написание слова «Бог» с маленькой буквы является грехом.

    По его словам, такое написание считается проявлением неуважения и связано с продолжением атеистической идеологии, доминировавшей в прошлом. Ильяшенко отметил, что «Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности», передает Lenta.Ru.

    Священник выразил сожаление, что среди ученых встречается иное мнение, и назвал подобную позицию неприемлемой с религиозной точки зрения.

    Накануне в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Ранее священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным.

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    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ

    В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО

    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.

    В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отметили, что РСО может взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.

    Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.

    Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Правительство России готовит письмо Армении из-за возникших противоречий

    Оверчук: Россия готовит письмо Армении по противоречию с нормами ЕАЭС

    Правительство России готовит письмо Армении из-за возникших противоречий
    @ Jurgen Heinrich/imago/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готовит официальное письмо для Армении с указанием на противоречия между сближением этой страны с Евросоюзом и правилами Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    По его словам, сейчас готовится обращение к армянскому коллеге Мгеру Григоряну, в котором Россия фиксирует, что действия Еревана по гармонизации законодательства с ЕС идут вразрез с нормами ЕАЭС, передает ТАСС.

    Оверчук сообщил, что Россия рассматривает варианты применения соответствующих мер в отношении Армении. Он подчеркнул: «Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации».

    Вице-премьер России пояснил, что речь идет, в частности, о новых правилах сертификации продовольственных товаров, поставляемых из стран, не входящих в ЕАЭС. Это может привести к появлению на внутреннем рынке союза продукции, не соответствующей обязательным стандартам. Оверчук добавил, что данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

    Он также напомнил, что парламент Армении уже принял закон, декларирующий стремление страны к вступлению в Евросоюз. Российская сторона, по словам Оверчука, внимательно следит за развитием ситуации, при этом подчеркивает уважение к выбору армянского народа. Однако вице-премьер отметил, что одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, и эту позицию подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В минувшую пятницу Оверчук заявил, что российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией.

    Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз. Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации

    28 июня исполняется 85 лет с момента присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу. В нынешней Молдавии о тех событиях предпочитают не вспоминать, зато в России их считают серьезным решением территориального вопроса, которое сыграло важную роль на пути к современной молдавской государственности. Подробности

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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