Сеул купил у Москвы рекордный объем древесины за последние девять месяцев

Tекст: Мария Иванова

Южная Корея в мае увеличила импорт древесины из России до максимального уровня с сентября прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.

За месяц Сеул закупил у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 млн долларов. Несмотря на то, что месячный рост составил всего 0,7%, этот показатель стал рекордным за последние три квартала.

Наибольший спрос пришелся на фанеру – на 12,1 млн долларов, топливную древесину – на 6,7 млн и лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 6,5 млн. В годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Россия по итогам мая сохранила четвертое место среди крупнейших поставщиков древесины в Корею.

Вьетнам лидирует по объему экспорта леса в Южную Корею с показателем 50 млн долларов, далее следуют Китай (33,6 млн), Индонезия (27,4 млн) и Таиланд (14,5 млн). За первые пять месяцев года поставки российского дерева в Корею выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 117,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за отказа от поставок российской древесины. В стране закрываются целлюлозные фабрики на фоне отсутствия дешевого сырья из России.

Между тем в России нашли альтернативные рынки сбыта пиломатериалов вместо Европы.