В России нашли альтернативу продаже пиломатериалов в Европу

Российские лесопромышленники заменили рынки сбыта на азиатские страны, доля в экспорте выросла до 98%

Tекст: Александра Юдина

Так, вопреки санкциям и прогнозам российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские, констатируют в «Рослесинфорге», при этом доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11 п. п. и составила 98%, передает РБК.

Отмечается, что основные пиломатериалы – брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы.

В «Рослесинфорге добавили, что в меньшей степени это пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганой лиственной древесины.

Ранее сообщалось, что в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС могут включить алюминиевую продукцию из России.