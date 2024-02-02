  • Новость часаWP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета
    Против коллекторов впервые возбудили дело по новой статье УК
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    Российский военный сбил дрон ВСУ палкой (видео)
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    12 комментариев
    2 февраля 2024, 09:18 • Новости дня

    В России нашли альтернативу продаже пиломатериалов в Европу

    Российские лесопромышленники заменили рынки сбыта на азиатские страны, доля в экспорте выросла до 98%

    Tекст: Александра Юдина

    Объем экспорта российских пиломатериалов в прошлом году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн кубометров, свидетельствует статистика федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг».

    Так, вопреки санкциям и прогнозам российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские, констатируют в «Рослесинфорге», при этом доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11 п. п. и составила 98%, передает РБК.

    Отмечается, что основные пиломатериалы – брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы.

    В «Рослесинфорге добавили, что в меньшей степени это пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганой лиственной древесины.

    Ранее сообщалось, что в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС могут включить алюминиевую продукцию из России.

    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

    Коментарии (46)
    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (18)
    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

    Коментарии (46)
    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Коментарии (18)
    31 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова сочла чудовищными слова Борреля

    Захарова о словах Борреля: Из века в век Запад думает, как всех поссорить

    Захарова сочла чудовищными слова Борреля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвавшего «ошибочными» идеи о возможном примирении сторон конфликта на Украине, являются чудовищными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ну, это же Боррель», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    При этом представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, «ошибочными» эти ожидания были «в 22-м году какого века». «У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Внеся раздор, Запад потом не позволяет помириться и жить нормально, препятствует стабильному сосуществованию, подчеркнула спикер МИД России.

    Напомним, Боррель заявил ранее, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта «ошибочны» и не должны влиять на политику ЕС на украинском направлении. Он выразил сомнения в том, что Россия ищет компромисс для разрешения этого кризиса.

    Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине, никогда не отказывалась от мирного решения конфликта и заявляла, что после выполнения целей спецоперации россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. При этом подчеркивалось, что переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

    Коментарии (17)
    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Коментарии (33)
    30 января 2024, 16:28 • Новости дня
    В ЕК не придумали способа передачи Киеву доходов от активов России

    Представитель ЕК заявил, что механизма передачи Украине доходов от активов России нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине, сроков по урегулированию этого вопроса тоже нет, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд заявил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение стран ЕС по предложению передачи доходов от российских активов на специальный счет в бюджет Евросоюза, но для того, чтобы они были использованы для Украины, Еврокомиссия готовит следующие шаги, точного тайминга пока нет, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    До этого комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Между тем глава Банка Италии Фабио Панетт предупредил, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

    Коментарии (6)
    1 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах

    Глава Евросовета Мишель назвал решение ЕС о выделении 50 млрд евро Украине сигналом для США

    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение Евросоюза о предоставлении Украине 50 млрд евро является «сигналом для США», заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    По его словам, это решение посылает сигнал украинцам и жителям ЕС о единстве и о том, что ЕС «не запуган Россией». Также он отметил, что это и сигнал для США о том, что Евросоюз поддерживает «Украину и ее территориальную целостность», передает ТАСС.

    По словам Мишеля, решение саммита посылает сигнал американцам о том, что Брюссель является надежным и ответственным.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2024, 20:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву миллион снарядов

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия обещает поставить к марту 500 тыс. снарядов, остальные из обещанного миллиона прибудут на Украину к концу текущего года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава ЕК отметила, что военная поддержка Украины достигла 28 млрд евро, военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, в ближайшее время будут подписаны контракты на новые танки, вертолеты, средства ПВО, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен признала, что ЕС поставит миллион снарядов Киеву только к концу года, а в марте Киев получит только половину обещанного.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставит Киеву лишь 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона. Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Коментарии (23)
    31 января 2024, 14:34 • Новости дня
    Захарова: ЕС опасается последствий изъятия российских активов

    Захарова: ЕС опасается жестких шагов России в ответ на изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, что останавливает Брюссель от этого шага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что у Евросоюза уже стало навязчивой идеей залатать дыру в бюджете за счет российских активов, но в ЕС понимают, что ответ России в случае конфискации этих денег будет чрезвычайно жестким, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны ЕС как акт торговой войны, а не только как банальное воровство. Она подчеркнула, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, станут грубым нарушением международного права.

    Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.

    В Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

    Коментарии (5)
    31 января 2024, 18:42 • Новости дня
    Поставки сельхозпродукции с Украины в ЕС ограничат «экстренными остановками»

    В Еврокомиссии предложили механизм для ограничения импорта сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия в предложении о продлении свободного ввоза товаров с Украины предложила ввести механизм экстренной остановки импорта «чувствительных» товаров, следует из документа ЕК.

    Отмечается, что экстренный механизм остановки, который призван стабилизировать импорт на уровне средних показателей 2022 и 2023 годов, предусмотрен для наиболее чувствительной продукции – мяса птицы, яиц и сахара, передает РИА «Новости».

    В частности, если импорт этой продукции превысит данные показатели, то это приведет к восстановлению пошлин для гарантии того, чтобы импорт сильно не превышал показатели предыдущих лет.

    Также в ЕК указали, что такое предложение поступило на фоне нарастающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета. Также фермеры из Франции пожаловались на дешевую украинскую курятину.

    Коментарии (2)
    1 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Российский дипломат: ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет

    Российский дипломат при ЕС Логвинов заявил, что ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз, каким помнят его по прошлым годам многие россияне, прекратил свое существование, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

    По его словам, прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет, передает ТАСС.

    Логвинов добавил, что европейской бюрократии в данный момент выгодна так называемая российская угроза.

    По его мнению, такой тезис используется для перераспределения власти в пользу Брюсселя и максимального ослабления суверенитета входящих в сообщество государств.

    Ранее в статье The Wall Street Journal (WSJ) говорилось, что руководство стран ЕС опасается риска конфликта с Россией в случае, если Москва одержит победу

    Коментарии (3)
    30 января 2024, 12:27 • Новости дня
    В ЕС собрались объявить об ускорении поставок снарядов Киеву

    Reuters: Представители ЕС объявят об ускорении поставок снарядов Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза на саммите 1 февраля объявят о планах «срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет», пишет Reuters.

    Согласно проекту итогового заявления саммита, союз собирается объявить об ускорении поставок и пообещать продолжать «своевременную, предсказуемую и устойчивую военную помощь Киеву», передает ТАСС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

    Коментарии (0)
    31 января 2024, 14:15 • Новости дня
    Пекин заверил, что продолжит поддерживать Москву по украинскому вопросу

    В Китае заверили, что продолжат поддерживать Россию по украинскому вопросу

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны, заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь.

    По его словам, США и Европа продолжают давить на китайскую сторону, однако даже в сложившейся ситуации Пекин не собирается отказываться от установленной политики и намерен продолжить нормальное российско-китайское сотрудничество, передает ТАСС.

    Дун Цзюнь отметил, что такого решения будут придерживаться власти Китая несмотря на то, что под ударом оказалось оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Китай игнорирует Украину.

    Коментарии (2)
    30 января 2024, 17:33 • Новости дня
    В ЕС назвали истраченную сумму на повышение военной мобильности

    ЕС истратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он пояснил, что ЕС вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза с 2018 года. При этом Боррель подчеркнул, что «конфликт на Украине показал, что этого недостаточно» и необходимо сделать больше для обеспечения безопасности ЕС, передает ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны.

    Коментарии (0)
    Главное
    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем
    Десантис решил направить в Техас Национальную гвардию из Флориды
    Посольство РФ раскритиковало решение финского музея считать Репина украинцем
    Пашинян назвал границы Армении
    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек
    Флешмоб в поддержку Валиевой набирает обороты
    Водитель спас замерзающую на мосту собаку в Новосибирске

    Россия расширяет железнодорожную сеть Евразии

    Одним из главных итогов 2023 года стал резкий рост грузооборота железных дорог из России в Китай. Строительство новых дорог и погранпереходов, которые ведутся сегодня на востоке России, выходит далеко за рамки просто расширения Транссиба и БАМа и имеет значение для Евразии в целом. Тем более что усилия Москвы поддерживают ее партнеры по БРИКС и ШОС. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс

    Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. Судьи отказались признать Россию «государством-агрессором» и опровергли инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями». Почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение? И как это связано с общим падением поддержки Зеленского на Западе? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............