Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.9 комментариев
В России нашли альтернативу продаже пиломатериалов в Европу
Российские лесопромышленники заменили рынки сбыта на азиатские страны, доля в экспорте выросла до 98%
Объем экспорта российских пиломатериалов в прошлом году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн кубометров, свидетельствует статистика федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг».
Так, вопреки санкциям и прогнозам российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские, констатируют в «Рослесинфорге», при этом доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11 п. п. и составила 98%, передает РБК.
Отмечается, что основные пиломатериалы – брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы.
В «Рослесинфорге добавили, что в меньшей степени это пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганой лиственной древесины.
Ранее сообщалось, что в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС могут включить алюминиевую продукцию из России.