«Волонтеры Победы» помогли организовать Дни Победы в разных регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

Добровольцы встречали гостей на параде Победы, поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и вручали им праздничные наборы, раздавали Георгиевские ленты и навещали героев за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в этом году парады Победы прошли в 25 городах. Одним из первых регионов, где прошел военный парад, стал Камчатский край – сопровождать Героев и встречать гостей вышли более 150 добровольцев движения.

Эстафету на Дальнем Востоке приняла Еврейская автономная область. Добровольцы создавали атмосферу праздника Великой Победы, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а после возложили цветы к Вечному Огню в Сквере Победы.

На парад Победы в Москве собрались герои со всей страны. Встречали ветеранов Великой Отечественной войны 250 волонтеров – в том числе 100 победителей конкурса «Послы Победы» из 76 регионов России.

В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы в разных регионах России провели Международную акцию «Письмо Победы» и предложили написать теплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе и для Героев специальной военной операции. Добровольцы движения собрали более 300 тыс. писем и передали их Героям.

С письмами Победы пришли к героям и добровольцы из Тюменской области. «Волонтеры Победы» весь день посвятили поздравлениям: вместе с неравнодушными гражданами они организовали парады Победы во дворе десяти ветеранов Великой Отечественной войны.

В Республике Хакасия прошли восемь концертов для ветеранов Великой Отечественной войны. «Волонтеры Победы» вместе с Верховным советом Республики Хакасия и администрацией города Абакан поздравили Героев и вручили праздничные наборы.

«Волонтеры Победы» в регионах и за рубежом поздравили более 11 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 10 тыс. представителей других категорий – узников нацистских концлагерей, блокадников, тружеников тыла.

Активисты движения поздравили и участников спецоперации, проходящих лечение в военных госпиталях, с Днем светлой Пасхи и c наступающим Днем Победы.

В преддверии 9 мая Волонтеры Победы дали старт акции «Георгиевская лента». За время ее проведения добровольцы в регионах раздали более 3 млн лент в 7 тыс. населенных пунктов.

8 мая «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» провели Международную историческую онлайн-игру «Наша Победа». Вместе с представителями партии добровольцы Движения благоустраивали памятные места в разных населенных пунктах.

«Волонтеры Победы» также организовали в школах, колледжах и университетах Всероссийский урок «День Победы».