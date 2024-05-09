Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
«Волонтеры Победы» помогли организовать Дни Победы в разных регионах России
Свыше 200 тыс. участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» стали соорганизаторами мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Добровольцы встречали гостей на параде Победы, поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и вручали им праздничные наборы, раздавали Георгиевские ленты и навещали героев за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Всего в этом году парады Победы прошли в 25 городах. Одним из первых регионов, где прошел военный парад, стал Камчатский край – сопровождать Героев и встречать гостей вышли более 150 добровольцев движения.
Эстафету на Дальнем Востоке приняла Еврейская автономная область. Добровольцы создавали атмосферу праздника Великой Победы, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а после возложили цветы к Вечному Огню в Сквере Победы.
На парад Победы в Москве собрались герои со всей страны. Встречали ветеранов Великой Отечественной войны 250 волонтеров – в том числе 100 победителей конкурса «Послы Победы» из 76 регионов России.
В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы в разных регионах России провели Международную акцию «Письмо Победы» и предложили написать теплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе и для Героев специальной военной операции. Добровольцы движения собрали более 300 тыс. писем и передали их Героям.
С письмами Победы пришли к героям и добровольцы из Тюменской области. «Волонтеры Победы» весь день посвятили поздравлениям: вместе с неравнодушными гражданами они организовали парады Победы во дворе десяти ветеранов Великой Отечественной войны.
В Республике Хакасия прошли восемь концертов для ветеранов Великой Отечественной войны. «Волонтеры Победы» вместе с Верховным советом Республики Хакасия и администрацией города Абакан поздравили Героев и вручили праздничные наборы.
«Волонтеры Победы» в регионах и за рубежом поздравили более 11 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 10 тыс. представителей других категорий – узников нацистских концлагерей, блокадников, тружеников тыла.
Активисты движения поздравили и участников спецоперации, проходящих лечение в военных госпиталях, с Днем светлой Пасхи и c наступающим Днем Победы.
В преддверии 9 мая Волонтеры Победы дали старт акции «Георгиевская лента». За время ее проведения добровольцы в регионах раздали более 3 млн лент в 7 тыс. населенных пунктов.
8 мая «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» провели Международную историческую онлайн-игру «Наша Победа». Вместе с представителями партии добровольцы Движения благоустраивали памятные места в разных населенных пунктах.
«Волонтеры Победы» также организовали в школах, колледжах и университетах Всероссийский урок «День Победы».