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    Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Взрывы прогремели на Украине
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 13:41 • Новости дня

    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после решения ПЦУ исключить причисленного к лику святых в 16 веке Александра Невского из церковного календаря предложила ждать канонизацию Бандеры.

    «Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    Напомним, Раскольническая Православная церковь Украины сообщила, что решила удалить из своего церковного календаря день памяти благоверного князя Александра Невского.

    Президент России Владимир Путин заявил, что «мы так почитаем Александра Невского как святого», поскольку он «думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны».

    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    2 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.

    Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».

    «Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.

    Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.

    Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.

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    2 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    На врача собрались завести дело за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на педиатра, посмеявшегося над сыном погибшего бойца СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по сообщению о дискредитации Вооруженных сил России врачом-педиатром московской поликлиники.

    Как сообщается в Telegram-канале СКР, педиатр московской поликлиники во время приема семилетнего мальчика узнала, что ребенок тоскует по отцу, который погиб в зоне проведения спецоперации, и отреагировал на это насмешкой. При этом врач высказался в поддержку действий Украины, назвав их якобы правомерными.

    В настоящее время ГСУ СК России по Москве проводит процессуальную проверку.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала накануне 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Диалог приводит «Царьград».

    По информации издания, врач по имени Надежда (фамилия не уточняется) приехала в Москву с Украины.

    Анастасия после этого обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить законность нахождения женщины в России, на предмет спонсирования ВСУ, а также призывает привлечь ее к уголовной ответственности за клевету на российские ВС.

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    3 февраля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Глава Полтавской администрации Филипп Пронин сообщил, что «во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов». Сообщается о повреждениях в Миргородском районе.

    Также взрывы во время воздушной тревоги произошли в Кривом Роге и в Харькове, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Накануне взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (19)
    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    3 февраля 2024, 09:14 • Новости дня
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

    Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

    «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

    Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

    В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

    Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.

    Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».


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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    2 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС

    В Австрии заявили о невозможности «сдержать» Россию за счет евроинтеграции Украины

    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа помогает Украине, чтобы «сдержать Россию» и не допустить ее к своим границам. Но вступление Украины в ЕС как раз создаст эту ситуацию, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

    Кикль заявил, что Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины якобы для сдерживания России, но такая политика возымеет обратный эффект, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что ЕС объясняет военную помощь Киеву тем, что Украина «непременно должна победить, иначе Россия будет стоять прямо у границ ЕС», и назвал эти аргументы нелепыми.

    «Ведь если бы они (европейские политики) всерьез задумались об этом (абсурдности идеи о членстве Украины) или продумали все до конца, они бы даже не допустили мысли о вступлении Украины в ЕС. Ведь это создало бы ту самую ситуацию, предотвращение которой выдвигается в качестве якобы главной причины миллиардных выплат и поставок оружия на Украину», – сказал Кикль.

    По мнению политика, ЕС необходимо выступать за мирные переговоры, а Австрия должна выступать в качестве мирного посредника.

    Ранее в Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2024, 19:50 • Новости дня
    Сердючка вслед за «Би-2» усмотрела «русский след» в своих проблемах за границей

    Верка Сердючка вслед за «Би-2» усмотрела «русский след» в своих проблемах с гастролями за границей

    Сердючка вслед за «Би-2» усмотрела «русский след» в своих проблемах за границей
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

    «Это совершенно точно личная месть», – полагает Данилко, слова которого приводит RT.

    До этого «русский след» в своих злоключениях померещился музыкантам из группы «Би-2». Так, солист коллектива Лева (настоящее имя – Егор Бортник, признан в РФ иностранным агентом), прибывший в Израиль, заявил, что «операция» по их задержанию в Таиланде была «продуманной заранее операцией», якобы связанной с Россией.

    Между тем эксперты отмечают, что никакого «русского следа» в ситуации с группой «Би-2» не просматривается. Если бы у музыкантов не было никаких нарушений, то и не появилось бы никаких проблем, говорят аналитики.

    Ранее сообщалось, что власти ОАЭ пожизненно запретили Данилко въезд в страну.


    Коментарии (23)
    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (13)
    3 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного

    Washington Post заявила о готовности США считать ожидаемую отставку Залужного «суверенным выбором» Зеленского

    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили источники.

    В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» президента Украины, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в Белом доме получили «возможность подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы пересмотреть важнейшее решение, хоть они и решили этого не делать». Washington Post считает, что увольнение Залужного может оказать негативное влияние на «моральный настрой» ВСУ, а также «пошатнуть уверенность западных доноров». Однако, пишет издание, попытки Вашингтона «оспорить решение Зеленского» могли быть восприняты как «чрезмерное влияние».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2024, 02:48 • Новости дня
    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

    Associated Press сообщило о согласии французских военных с версией о крушении Ил-76 в результате удара из ЗРК Patriot

    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные согласны с тем, что российский самолет Ил-76, на котором находились украинские военнопленные, был сбит с использованием ЗРК Patriot, сообщил источник.

    Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76. Один из западных чиновников также заявил, что причиной крушения стал «ракетный удар». По его мнению, стреляли почти наверняка с территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в январе в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (11)
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