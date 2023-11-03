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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 15:28

    Путин: Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии

    Путин: Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает ТАСС.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

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    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

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    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

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    31 октября 2023, 21:20
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вологодскую область временно возглавит Георгий Филимонов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области», – говорится в тексте указа, документ опубликован на сайте Кремля.

    Путин во вторник провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, в ходе которой поблагодарил бывшего главу Вологодской области за проделанную работу. Кувшинников возглавлял регион с 2011 года.

    Согласно информации из открытых источников, Филимонов с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области, ранее работал в администрации президента России. В Московской области Филимонов курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

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    2 ноября 2023, 21:47
    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России

    Эксперт Агре: Необходимо создавать специальную систему, которая будет адаптировать детей мигрантов к обучению в России

    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед поступлением в детский сад или школу детям мигрантов необходимо изучить язык, культуру и историю России. Для этого нужно создавать специальные центры, которые будут готовить ребят к поступлению в образовательные учреждения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала отраслевой эксперт Наталья Агре. Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой.

    Предварительная адаптация нужна для того, чтобы ребенок мог понимать, чему его пытаются научить в саду и школе. «Иначе создаются трудности, в том числе для педагога, вынужденного уделять больше внимания одному обучающемуся», – поясняет Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания.

    «Выделять детей, которые не говорят по-русски, в отдельные классы или группы также нельзя. Мигранты – это люди, которые собираются жить в нашей стране, поэтому необходимо интегрировать их в коллектив, чтобы они учились вместе со всеми. Нужно напоминать и взрослым, и ребятам, что мы сильны в единстве», – отмечает собеседница.

    «В совсем раннем возрасте, когда ребенок очень быстро учит язык, его целесообразно принимать в детский сад и без знания языка. В среднем дети освоят язык за несколько месяцев. Хотя для работы даже с такими малышами нужна специальная подготовка воспитателей. А вот в старшие группы детсада необходимо поступать уже со знанием русского языка», – полагает она.

    «Поэтому надо выстраивать специальную систему, которая позволит адаптировать ребенка перед поступлением в школу или детский сад. Должно быть некое звено, готовящее детей мигрантов к поступлению в наши учебные заведения. Специальные центры могут их обучать русскому языку, культуре, традициям, ценностям», – подчеркивает эксперт, добавив:

    «Более того, такие центры должны ориентироваться на работу не только с детьми, но и с целой семьей. Люди, приехавшие к нам, обязаны вместе узнавать наши язык и культуру. Потому что адаптировать ребенка без адаптации семьи невозможно, такого быть не должно».

    Ранее уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала ввести для детей мигрантов в России языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытию в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации.

    «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах», – сказал она.

    Львова-Белова пишет, что важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю. И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию. Для этого в государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу.

    «Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», – добавляет уполномоченный по правам ребенка.

    «Россия – гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться», – отмечает Львова-Белова. «Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», – подытоживает она.

    Вопрос интеграции мигрантов в российское правовое и культурное поле все чаще оказывается в центре внимания. Особенно остро это касается детей. Еще в июне глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Мигранты, пояснял он, нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и поэтому нужно рассмотреть вопрос введения квот либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

    Коментарии (15)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

    Коментарии (10)
    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 15:17
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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