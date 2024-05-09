Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Захарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине
Захарова: Слова Туска о НАТО на Украине являются подтверждением гибридной войны Запада против России
Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что на территории Украины присутствуют солдаты НАТО, доказывают ведение Западом гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», – приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Украине «есть немного войск» НАТО.