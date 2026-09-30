У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Балицкий: Выборы в Госдуму завершили интеграцию Запорожской области в Россию
Прошедшие выборы в Госдуму стали финальным этапом интеграции Запорожской области в политическое и правовое пространство России, заявил глава региона Евгений Балицкий.
«Выборы депутатов Государственной думы – это финальный этап полноценной интеграции Запорожской области в единое политическое и правовое пространство России», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.
По его словам, явка, превысившая 80%, служит прямым доказательством единства жителей региона. Он отметил, что голосование проходило в сложных условиях из-за риска провокаций, однако область сделала выбор в пользу России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин также называл выборы в Госдуму финальным этапом интеграции региона в правовое поле России.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявлял о завершении интеграции Донбасса и Новороссии в российскую избирательную систему.
Члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами сообщали об успешном проведении голосования в Запорожской области на фоне военного положения.