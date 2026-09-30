Tекст: Алексей Дегтярёв

«Выборы депутатов Государственной думы – это финальный этап полноценной интеграции Запорожской области в единое политическое и правовое пространство России», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

По его словам, явка, превысившая 80%, служит прямым доказательством единства жителей региона. Он отметил, что голосование проходило в сложных условиях из-за риска провокаций, однако область сделала выбор в пользу России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин также называл выборы в Госдуму финальным этапом интеграции региона в правовое поле России.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявлял о завершении интеграции Донбасса и Новороссии в российскую избирательную систему.

Члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами сообщали об успешном проведении голосования в Запорожской области на фоне военного положения.