Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.
Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams – это 47-я механизированная бригада ВСУ, она публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.
Если бы 47-я бригада согласилась бы убрать с передовой танки, то она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками.
Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил эксперт.
В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.