Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams – это 47-я механизированная бригада ВСУ, она публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

Если бы 47-я бригада согласилась бы убрать с передовой танки, то она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками.

Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил эксперт.

В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.