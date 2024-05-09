Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

Tекст: Валерия Городецкая

Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.