  • Новость часаВС России освободили Очеретино в ДНР
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    Провалы ВСУ разочаровали западных кредиторов Украины
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    В Сети появились кадры инаугурационного Aurus Путина
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    Убитого диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе»
    Макрон опасается размещения российских ракет на Украине
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    19 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    10 комментариев
    5 мая 2024, 16:21 • Новости дня

    Захарова назвала передозом заявление Зеленского про шеврон на плече у Бога

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога является «передозом», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова отметила «Известиям», что «это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки». «Передоз», – добавила она, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом.

    4 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке ЦРУ переворота у границ России

    Бывший американский разведчик Риттер: ЦРУ пытается осуществить переворот в Грузии из-за закона об иноагентах

    В США заявили о подготовке ЦРУ переворота у границ России
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное разведывательное управление США готовит государственный переворот в Грузии, беспорядки в Тбилиси будут продолжаться по нарастающей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

    Риттер считает, что беспорядки и насилие в Грузии продолжатся летом и осенью, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, и тогда в октябре на выборах провокаторы из ЦРУ победят, передает РИА «Новости».

    Эксперт спрогнозировал, что, несмотря на осторожные действия полиции, может произойти эскалация конфликта. По словам Риттера, ЦРУ мечтает такой же сценарий госпереворота осуществить в России.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию. Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

    Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства.

    Коментарии (32)
    4 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

    Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры сочли объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко сигналом для чиновников, и их «хозяев на Западе».

    «Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

    «Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

    «Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    «Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

    Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

    «МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

    «У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.

    Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.

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    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (39)
    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Коментарии (33)
    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


    Коментарии (12)
    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

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    5 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

    По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».

    Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».

    «Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

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    4 мая 2024, 18:36 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО

    СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в связи с выселением мигрантом дочки бойца СВО

    СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в связи с обращением о нарушении жилищных прав дочери участника СВО 14-летней жительницы села Самарское, сообщили в Следственном комитете.

    Следователи приступили к допросу подозреваемеого, кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте двух спорных земельных участков и запрете регистрационных действий с имуществом потерпевших, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Уточняется, что будут проверены действия нотариуса и сотрудников должностных лиц управления Росреестра по Ростовской области, которые оформляли сделку купли-продажи этих земельных участков.

    Ранее в Сети появилось обращение девочки из села в Ростовской области к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она заявила, что ее отец пропал в зоне СВО без вести, а в декабре мигрант якобы переоформил и продал неизвестным землю, где стоит дом семьи. СК начал проверку.

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    5 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Россия пригрозила асимметрично ответить на враждебные действия Прибалтики

    Захарова заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов

    Россия пригрозила асимметрично ответить на враждебные действия Прибалтики
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На «враждебные действия прибалтов» Россия отреагирует асимметричными мерами, прежде всего – в экономической и транзитной сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала, что уже сделанные шаги «крайне негативно отразились» на бюджетах государств Прибалтики. В частности, речь идет о «переориентации грузопотоков на северо-западные порты России», передает РИА «Новости».

    При этом Захарова подчеркнула, что Москва продолжит применять дипломатические меры воздействия, но не хочет доводить ситуацию до прекращения работы диппредставительств, поскольку в странах Прибалтики живет много русскоязычных людей, в том числе граждан России.

    Захарова отметила, что бороться с «неофашистскими проявлениями» российским дипломатам приходится в «осадных условиях». Москва не хочет оставлять соотечественников «один на один с полицейским произволом».

    Захарова заявила, что в Латвии, Литве и Эстонии стали «привычным делом преследования соотечественников за «инакомыслие», гонения на русскоязычные партии», а также «задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела», под надуманным предлогом депортируют российских граждан.

    В МИД указали на рост «русофобии и бытовой дискриминации», на «травлю детей в школах и даже детских садах» Прибалтики. Отмечается, что из общественной жизни почти изгнан русский язык.

    Захарова подчеркнула, что «Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами». По ее словам, «прибалты особо преуспели» в том, чтобы создавать трудности для «нормального взаимодействия» сторон, «разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией».

    Напомним, командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

    Коментарии (29)
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Коментарии (38)
    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»

    Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили снарядом «Краснополь» американский танк M1 «Abrams» и БМП «Брэдли» в зоне проведения СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    На видео, опубликованном Минобороны, видно, что Abrams застрял в канаве, и ВСУ в спешке пытаются покинуть его. Американский танк был уничтожен точным попаданием в корму управляемым снарядом «Краснополь».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams.

    Коментарии (13)
    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


    Коментарии (37)
    5 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    НАТО установило две «красные линии» для вмешательства на Украине

    Repubblica: НАТО определилось с «красными линиями» для вмешательства на Украине

    НАТО установило две «красные линии» для вмешательства на Украине
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.

    Как пишет газета, НАТО без официальных сообщений установило как минимум две «красные линии», за которыми может последовать военное вмешательство в конфликт на Украине.

    Как утверждает Repubblica, первая «красная линия» связана с возможностью прорыва линии обороны ВСУ в районах границы с Белоруссией, так как украинская армия не может в полной мере контролировать это направление. Кроме того, в НАТО опасаются возможного участия в конфликте третьей стороны – Белоруссии. В таком случае 100 тыс. солдат альянса якобы будут готовы вмешаться в ситуацию.

    Вторая «красная линия» предполагает военную провокацию против стран Балтии, Польши или Молдавии. При этом оперативные планы действий на случай обоих сценариев отсутствуют, пишет издание. 

    Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина может попросить об отправке европейских военных.

    Коментарии (28)
    4 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    В Германии произошла утечка в Сеть секретных видеосовещаний военных

    Express: Утечка в Сеть секретных видеозаписей произошла в бундесвере

    В Германии произошла утечка в Сеть секретных видеосовещаний военных
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Записи секретных видеосовещаний немецкой армии выложены в Сеть для общего пользование, что стало провалом для командования бундесвера, пишет британская Express.

    Как отмечает Focus, видеозаседания армии ФРГ с внутренней информацией несколько месяцев были в открытом доступе, закрыть брешь в безопасности получилось только в пятницу, передает РИА «Новости».

    Газета Zeit выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были совершенно секретные.

    Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров бундесвера.

    Коментарии (7)
    5 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

    Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

    Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.

    Коментарии (16)
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    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

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