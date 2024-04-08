  • Новость часаЗадержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русский язык нашел рецепт против тотальной украинизации
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ соучастниками теракта в «Крокусе»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора
    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    Российские войска заняли опорный пункт ВСУ северо-западнее Вербового
    Кремль отреагировал на переброску немецких военных в Литву
    Осужденная за взятку экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    11 комментариев
    8 апреля 2024, 13:15 • Новости дня

    В Кремле назвали военный альянс США и Японии помехой мирному договору Москвы и Токио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Япония состоят в военном альянсе, размещение американских войск на японской территории мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что оборонный союз уже присутствует де-факто. России известно о военном потенциале США, размещенном на японских островах, вблизи российских границ, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что американское военное присутствие «всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование <…> основной проблемы – проблемы мирного договора».

    Ранее сообщалось, что Япония прорабатывает вопрос о полноценном участии Сил самообороны страны в ежегодных совместных учениях США и Филиппин «Баликатан».

    8 апреля 2024, 02:44 • Новости дня
    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора

    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанные за нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске назвали имя своего координатора.

    «Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.

    Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.

    «Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.

    По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».

    Коментарии (31)
    7 апреля 2024, 18:43 • Новости дня
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

    Нападение произошло вечером 7 апреля. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле, сообщает ТАСС.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников.

    Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.

    Коментарии (42)
    8 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.

    Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.

    Коментарии (15)
    8 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    «Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС

    По его словам, уже создана первая опытная машина.

    Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

    Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.

    Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию

    Коментарии (7)
    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

    Коментарии (34)
    7 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции.

    В Telegram-канале станции уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано, передает ТАСС.

    В воскресенье прилеты дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

    Коментарии (21)
    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

    Коментарии (13)
    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    Коментарии (44)
    7 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург

    Tекст: Ольга Иванова

    Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области был замечен на пути в Петербург, сообщают Telegram-каналы.

    Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.

    Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.

    Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.

    На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.

    Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

    Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

    Коментарии (11)
    8 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских

    Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

    Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских
    @ Скриншот из видео/СК РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    В Тверской области, в микрорайоне Химинститут, был задержан мужчина, который, предположительно, причастен к расстрелу полицейских в Подмосковье.

    Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.

    В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.

    Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».

    В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.

    Коментарии (10)
    7 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    @ YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен поступить «по-мужски» и лично возглавить на Украине французских военных, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».

    «У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.

    Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (14)
    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

    Коментарии (5)
    8 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» начала промышленное производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

    Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

    ОНК: Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

    Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая десятилетний срок за взятку, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.

    Об этом РИА «Новости» сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов, отметив, что заявление было подано три месяца назад. Новосельская надеется, что ее ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

    Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

    Коментарии (12)
    8 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом

    Подполье: Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом

    Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, то аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ, поражен в ночь на понедельник.

    По его словам, на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге был ночной прилет, прозвучал один взрыв, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога.

    Коментарии (4)
    Главное
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о поставках вооружений в зону СВО
    В России началось серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
    ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Для кого новые санкции Японии станут болезненными

    Япония вводит новый пакет санкций против России, запретив поставки более 160 товаров. Это наиболее масштабные ограничения со стороны Токио с начала спецоперации на Украине. Обычно Япония вводит либо болезненные санкции, либо просто создает много шума из ничего, тщательно выбирая, что запретить так, чтобы никому не было больно. Что же произошло на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    «До сих пор находим осколки на территории»

    «Шаг за шагом, постепенно, своими силами, а теперь и с помощью России мы восстанавливаем разрушенную украинскими военными инфраструктуру». Директор Луганского архитектурно-строительного колледжа Ольга Ходырева рассказала газете ВЗГЛЯД о том, как идет подготовка специалистов, которые будут помогать отстраивать новые регионы. Подробности

    Перейти в раздел

    Русский язык нашел рецепт против тотальной украинизации

    Украинские социологи утверждают, что подавляющее большинство жителей страны перешли в быту на украинский язык. Подозрение в правдивости этих данных возникает не только из-за того, что заказчиком опроса является Вашингтон. Есть целый ряд неопровержимых признаков, доказывающих, что русский язык по-прежнему является главным для населения Украины. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............