Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Силы самообороны Японии решили участвовать в учениях США и Филиппин «Баликатан»
Силы самообороны Японии собираются присоединиться к учениям США и Филиппин «Баликатан» в качестве полноценных участников
Правительство Японии работает над тем, чтобы Силы самообороны страны принимали полноценное участие в ежегодных совместных учениях США и Филиппин «Баликатан».
Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей, пишет газета «Иомиури», передает ТАСС.
Отмечается, что тема укрепления сотрудничества в области безопасности будет одной из основных на запланированном 11 апреля в Вашингтоне трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин.
Издание подчеркивает, что укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.
В ежегодных учениях «Баликатан» принимают участие порядка 17 тыс. военных не только из США и Филиппин, но и из Франции и Австралии. В апреле они будут проводиться в районе Южно-Китайского моря.