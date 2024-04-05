Силы самообороны Японии решили участвовать в учениях США и Филиппин «Баликатан»

Силы самообороны Японии собираются присоединиться к учениям США и Филиппин «Баликатан» в качестве полноценных участников

Tекст: Денис Тельманов

Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей, пишет газета «Иомиури», передает ТАСС.

Отмечается, что тема укрепления сотрудничества в области безопасности будет одной из основных на запланированном 11 апреля в Вашингтоне трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин.

Издание подчеркивает, что укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.

В ежегодных учениях «Баликатан» принимают участие порядка 17 тыс. военных не только из США и Филиппин, но и из Франции и Австралии. В апреле они будут проводиться в районе Южно-Китайского моря.



