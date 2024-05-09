Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Итальянский политик дал совет Макрону из-за слов об отправке войск на Украину
Итальянский политик Сальвини предложил Макрону «подлечиться» из-за слов об отправке войск на Украину
Президента Франции Эммануэля Макрона и всех, для кого являются нормальными рассуждения об отправке западных войск на Украину, «нужно лечить», заявил лидер итальянской партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини.
По мнению Сальвини, подобные люди «являются опасными» и «если они так хотят воевать, то пусть сами едут на Украину», пишет Le Parisien, передает РИА «Новости».
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.