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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
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    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Кадры парада Победы в Москве прервали вещание телеканалов в Латвии
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 17:36 • Новости дня

    Итальянский политик дал совет Макрону из-за слов об отправке войск на Украину

    Итальянский политик Сальвини предложил Макрону «подлечиться» из-за слов об отправке войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента Франции Эммануэля Макрона и всех, для кого являются нормальными рассуждения об отправке западных войск на Украину, «нужно лечить», заявил лидер итальянской партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини.

    По мнению Сальвини, подобные люди «являются опасными» и «если они так хотят воевать, то пусть сами едут на Украину», пишет Le Parisien, передает РИА «Новости».

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

    8 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой
    Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальная версия Белого дома о событиях Второй мировой войны является страшной ложью, которая порочит память погибших в результате этих событий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Таким образом Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма на Украине, заявила, что 79 лет назад США и их «украинские союзники объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина».

    Жан-Пьер «зачитала это все по бумаге», это говорит о том, что это «не только ее личная безграмотность, но официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена», отметила дипломат.

    «Эти, прости Господи, люди представляют угрозу в первую очередь для граждан США своим искаженным сознанием и желанием разрушать сознание других», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «Такой страшной лжи о событиях 80-летней давности я еще не слышала. Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой. И сделали это в дни, когда мир отмечает День Победы!» – подчеркнула она.

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    8 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Свитер представительницы Украины на Евровидении разгневал поляков

    Свитер представительницы Украины на Евровидении с надписью Banderaciaga разгневал поляков

    Свитер представительницы Украины на Евровидении разгневал поляков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше призывают не отдавать свой голос Украине на Евровидении, поводом послужил видеоролик, на котором представляющая эту страну на конкурсе певица Яна Шамаева (сценический псевдоним Jerry Heil) поет в свитере с надписью Banderaciaga.

    Соответствующее видео было опубликовано еще в октябре, но привлекло внимание польской общественности только сейчас, передает RT. В комментариях они называют украинцев фашистами, которые «плюнули в лицо» Варшаве.

    Так, в Сети появились комментарии возмущенных пользователей: «И мы этим ублюдкам помогаем?», «И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине.

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    8 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    В голове Роберта Кеннеди – младшего обнаружен поедающий мозг червь
    В голове Роберта Кеннеди – младшего обнаружен поедающий мозг червь
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    У американского политика Роберта Кеннеди – младшего, который объявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предположительно, обнаружен мертвый паразит в мозге, сообщили СМИ.

    Согласно информации, опубликованной в New York Times, Кеннеди-младший обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. МРТ-снимки показали затемнения, которые изначально были приняты за опухоль, передает РИА «Новости».

    Однако после тщательного обследования нейрохирурги пришли к выводу, что в мозге политика находится личинка свиного цепня.

    Сам Кеннеди-младший рассказал, что врач, проводивший обследование, предположил, что «аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер».

    Стоит отметить, что Кеннеди-младший страдает и от других серьезных заболеваний. Так, ему диагностировали отравление ртутью из-за употребления в пищу рыбы, а также его несколько раз госпитализировали с эпизодами фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести необратимый вред функционированию мозга.

    Тем не менее Кеннеди-младший, который в прошлом десятилетии говорил о проблемах с памятью, утверждает, что сейчас полностью избавился от этих проблем и готов к президентской кампании. Представитель его предвыборного штаба назвала вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем «смешными», «учитывая соперников».

    Ранее сообщалось, что по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства на 10 п. п. Участникам опроса предложили выбрать из трех кандидатов на президентский пост. Трампа поддержали 46%, Байдена – 36%, еще 9% предпочли Роберта Кеннеди–младшего.

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    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Французские летчики случайно нарисовали российский триколор на параде в Марселе
    Французские летчики случайно нарисовали российский триколор на параде в Марселе
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Элитная французская пилотажная группа, накануне участвовавшая в торжественном параде в Марселе, случайно раскрасила небо в цвета российского флага.

    В небо вместо французского флага был выпущен российский триколор, передает «Царьград».

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    9 мая 2024, 06:48 • Новости дня
    Стало известно о возвращении миллиардерами активов в Россию

    Bloomberg заявило о решении миллиардеров вернуть активы в Россию из-за санкций

    Стало известно о возвращении миллиардерами активов в Россию
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство российских миллиардеров из-за антироссийских санкций решили вернуть активы в Россию, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, у богатых россиян возникли проблемы с управлением семейными активами за рубежом и передачей их по наследству, передает РБК.

    Отмечается, что ряд миллиардеров пытается сохранить деньги на Западе, но делать это все сложнее, поскольку даже «проверенные схемы» на Кипре и Швейцарии перекрываются.

    Другие бизнесмены выводят средства в дружественные государства, например, в ОАЭ. Однако большинство столкнувшихся с последствиями санкций миллиардеров предпочли вернуть средства в Россию.

    Напомним, в индекс миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, совокупное состояние которых оценивается в 350 млрд доларов. При этом их средний возраст достигает 63 лет. Bloomberg пишет, что их решения относительно активов «в ближайшие десятилетия отразятся на экономике и всех секторах бизнеса» России.


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    9 мая 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России заявил о нелегитимных территориальных претензиях Японии

    Посол России Ноздрев упрекнул Японию в болезненной зацикленности на нелегитимных территориальных претензиях

    Посол России заявил о нелегитимных территориальных претензиях Японии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии болезненно зациклены на нелегитимных территориальных претензиях, заявил посол России в Токио Николай Ноздрев.

    Ноздрев видит в этой позиции нежелание властей Японии соглашаться с «итогами Второй мировой войны, закрепленными в Уставе ООН», передает РИА «Новости».

    Посол считает, что администрация Фумио Кисиды должна «объективно посмотреть фактам в глаза», но японские власти упорно придерживаются «основанных на иллюзиях притязаниях».

    Ноздрев заявил, что в «Голубой книге по дипломатии» МИД Японии снова использовались «неприемлемые формулировки по России». Это, по его словам, является очередным свидетельством «наращивания конфронтационной риторики». Причем, как заявил посол, происходит это «в полном отрыве от реалий».

    Администрация Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий, заявил посол. Москва встревожена «тяготением военных кругов Японии к ревизионистским установкам» и реваншистскими «оговоркам» в духе «формулировок милитаристских времен».

    Россия примет контрмеры на создаваемые Японией и США военные угрозы, сказал Ноздрев. В частности, он указал на участившиеся японо-американские маневры у дальневосточных границ России.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал военный альянс США и Японии помехой мирному договору Москвы и Токио. МИД России заявил, что тема мирного договора «остается для нас закрытой» – Москва не собирается «обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам» России.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

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    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

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    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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    8 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В МВД разъяснили правила нахождения украинцев в России

    МВД: Украинцы могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать

    В МВД разъяснили правила нахождения украинцев в России
    @ Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    Отмечается, что для оформления законного пребывания в РФ необходимо лишь пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»), передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

    В МВД отдельно добавили, что для зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, ранее являвшихся гражданами ДНР и ЛНР, действует бессрочный запрет на административное выдворение, депортацию, а также сокращение срока временного пребывания.

    В пресс-центре подчеркнули, что данный запрет не распространяется на граждан, представляющих угрозу государственной или общественной безопасности.

    МВД России рекомендует указанным категориям граждан обратиться в территориальные органы внутренних дел РФ по месту своего фактического нахождения в стране для получения помощи и содействия в вопросах оформления российского паспорта или приема в гражданство РФ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

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    9 мая 2024, 12:27 • Новости дня
    Экс-главком НАТО в Европе предложил «нейтрализовать» Калининград

    Экс-главком НАТО в Европе предложил «нейтрализовать» Калининград в случае войны с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, предложил странам альянса «нейтрализовать» российский Калининград в случае начала военного конфликта, написал он в материале агентства Bloomberg.

    «НАТО должно использовать Балтийское море для оказания давления на Калининград, который служит географическим разделом между балтийскими странами НАТО – Эстонией, Латвией и Литвой – и остальной частью альянса», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Ставридиса, в случае войны «Калининград необходимо будет нейтрализовать», чтобы армия России не смогла взять критически важный Сувалкский коридор, проходящий вдоль границы между Литвой и Польшей.

    Стоит отметить, что данное предложение не является новым. В конце февраля 2024 года, на фоне вступления Швеции в НАТО, посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс также выступил с идеей «нейтрализации» Калининграда.

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