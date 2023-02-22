Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики?

Россия выходит на новый цикл экономического роста, заявил Владимир Путин во вторник в своем послании Федеральному собранию. «Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе. Антироссийские санкции – это всего лишь средство, их цель – заставить страдать народ России. Но расчеты этих западных «гуманистов» были ошибочными», – отметил президент.

В 2022 году валовой внутренний продукт России упал всего на 2,1%, чему способствовал рост цен на экспортируемые энергоносители, что помогло компенсировать большую часть удара от санкций. Более того, санкции ускорили усилия России по уменьшению ее зависимости от долларовых операций, благодаря чему рубль удвоил свою долю во внешнеторговых операциях за последний год.

По словам Путина, санкции нанесли больше вреда самому Западу, спровоцировав рост цен и инфляцию. В России же инфляция приблизится к целевому уровню в 4% уже во втором квартале этого года. «С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее», – подчеркнул Путин.

Приоритетом, по словам президента, также является «научная, технологическая и кадровая база». «Не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях», – заявил он.

«Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наши компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить производство самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний»,

– сказал президент.

Западные экономисты действительно вынуждены были признать, что российская экономика реально выстояла в 2022 году, когда было введено большое количество жестких санкций. Более того, уже в конце прошлого года видно заметное ее восстановление. А Международный валютный фонд неожиданно улучшил прогноз по российской экономике. Там заявили, что российскую экономику в 2023 году ждет вместо падения на 2,3% рост на 0,3%, а в 2024 году фонд ожидает ускорения роста до 2,1%. Тогда как прогнозы по экономикам США и ЕС, наоборот, были ухудшены.

«В 2023 году российская экономика с высокой вероятностью покажет либо небольшой спад, либо небольшой рост, то есть ВВП может показать динамику от минус 0,5% до плюс 0,5%», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

На эту тему

Важным фактором восстановления положительной динамики ВВП станет восстановление внутреннего спроса потребителей – и, соответственно, восстановление темпов роста розничной торговли. «Внутренний спрос – значимый фактор для динамики ВВП. Сжатие спроса привело в 2022 году к обвалу розничных продаж почти на 9% в первом полугодии, однако в четвертом квартале 2022 года потребительский спрос начал восстанавливаться, и по итогам года падение розничных продаж, согласно Росстату, составило только 6,7%. А восстановление спроса во многом стало следствием высокого уровня занятости в России: официальная безработица к концу года находилась на исторически низком уровне в 3,7% трудоспособного населения», – объясняет Мильчакова.

Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, оцениваемый ВШЭ, показал, что объем производства отраслей реального сектора российской экономики снизился в основном по итогам апреля. После этого на протяжении шести месяцев (до сентября включительно) уровень показателя оставался неизменным, а по итогам последних трех месяцев 2022 года уже начал расти.

Что особенно помогает российской экономике восстанавливаться? Во-первых, это рост объема работ в строительстве, во-вторых, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и, в-третьих, рост перевозок грузов транспортом.

Автомобильные и водные перевозки грузов по объемам превысили докризисные значения, перевозки грузов железнодорожным транспортом оставались стабильными, отмечают экономисты ВШЭ. Железная дорога, к сожалению, имеет вполне логичные ограничения по провозу грузов. Никто не рассчитывал на то, что потоки товаров придется так резко перенаправлять из Европы в Китай, когда десятилетиями инфраструктура создавалась под торговлю с Западом. Не случайно экономисты говорят о необходимости удвоения возможностей БАМа и Транссиба.

«До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн», – сказал Путин, отметив, что «еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым планом».

Растет и потребительский спрос. Так, объем платных услуг населению и оборот общественного питания полностью преодолели последствия спада весны текущего года и превысили докоронакризисный уровень, отмечают экономисты ВШЭ. Здесь помогли льготы по НДС и страховым взносам, а также развитие сервисов доставки.

Более того, с начала экономической войны в первом квартале 2022 года реальные денежные доходы населения увеличились на 4%. Более того, они вернулись на уровень второй половины 2021 года и превысили допандемийный уровень (первый квартал 2020 года) на 1,5%, указывают в ВШЭ. Растут также доходы от предпринимательской деятельности и социальные выплаты.

Правительство в этом году, о чем заявил президент России, также будет стимулировать производство промышленных товаров, компонентов и комплектующих, необходимых для российской промышленности. И это тоже значимый фактор для роста оптовой торговли и обрабатывающей промышленности, отмечает Мильчакова.

На эту тему

«Уже в прошлом году были признаки роста ВВП практически по всем отраслям. В России кризиса перепроизводства точно нет, а многие предприятия долгое время недополучали необходимых объемов спроса из-за проигрывания ряду иностранной продукции, где по качеству, а где по ассортименту. Уход иностранных конкурентов с российского рынка поможет нашим предприятиям. Ряд заводов сможет заняться модернизацией производственных циклов по новым стандартам – с более глубокой автоматизацией, с перекройкой процессов. К тем, кто первыми обновятся в течение первого года, будут добавляться все новые предприятия в последующие годы. Маховик массового сегмента будет раскручиваться, обеспечивая экономику новыми рекордами роста производительности и зарплат», – считает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Между тем в этом году ожидается снижение доходов от экспорта нефти и газа из-за возникших сложностей с санкциями и подрывами газопроводов. «Доходы нефтегазовых компаний как минимум в первом полугодии 2023 года будут находиться под давлением, так как российские нефтяные компании будут перенаправлять экспортные потоки на Восток и Юг с Запада и, соответственно, делать большие скидки по цене нефти для новых покупателей, но эта негативная тенденция будет временной и может выправиться к концу года», – отмечает Мильчакова.

К тому же стоимость нефти ожидается вполне высокой. В этом году МВФ ожидает среднюю цену Brent на уровне 81 доллара за баррель, при этом прогнозы МВФ, как правило, консервативны, так что средняя цена может быть гораздо выше – примерно на 10 долларов за баррель, не исключает эксперт. По ее мнению, преодоление нефтегазовой зависимости – вопрос не такого уж и отдаленного времени: критическую зависимость от углеводородов российский бюджет преодолеет в течение нескольких ближайших лет.

Риски для российской экономики, безусловно, существуют. «Прежде всего это инфляция и бюджетный дефицит, которые могут превысить прогнозные показатели на текущий год. Не исключено также падение мировых цен на углеводороды. Из-за этих факторов рубль может опять обвалиться, что большой выгоды экспортерам не обеспечит, и на внутренний спрос и розничные продажи тоже может повлиять негативно. Однако такой сценарий развития событий мы считаем маловероятным», – заключает Наталья Мильчакова.