СМИ: В Казахстане начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков

Tекст: Дарья Григоренко

Это связано с новыми ограничениями, введенными казахстанской стороной, которые, по мнению Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), нарушают договоренности между двумя странами, пишет РБК.

Ограничения препятствуют обратной загрузке полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами ЕАЭС, а также повторному ввозу таких полуприцепов с товарами на территорию Казахстана. В АСМАП считают, что эти ограничения противоречат механизму перецепки/перегрузки, который действует в России с октября 2022 года.

Суть механизма состоит в том, что европейские грузоперевозчики не могут въезжать на территорию России, а также товары с их фур перегружаются на автомобили российских и белорусских компаний на пограничных терминалах, и российские и белорусские компании везут грузы транзитом по России, а затем в Казахстан.

Заместитель гендиректора ассоциации Евгений Антипов отметил, что на данный момент задержано более 20 российских автопоездов. Информация о номерах ТС и маршрутах перевозки, по его словам, имеется по шести. Он уточнил, что задерживают не только сами полуприцепы, но и тягачи.

В обращении АСМАП поясняется, что об ограничениях Казахстан предупреждал в июне, поскольку перецепка временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушает положения Таможенного кодекса. Законодательство Казахстана запрещает передачу временно ввезенных машин иным лицам, отмечается в письме ассоциации. Одним из исключений этого закона является ситуация, при которой завершение перевозки приравнено вывозу машины с таможенной территории ЕАЭС. Обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже запрещена, так же как и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами на территорию страны.

В АСМАП заявили, что обратный вывоз полуприцепа и является завершением процедуры его временного ввоза, повторный ввоз в таком случае следует рассматривать как новую транспортную операцию.

Напомним, в 2022 году российские перевозчики сообщали о задержании в Казахстане грузовиков с товарами из Европы. Отмечалось, что там застряло не меньше восьми автопоездов.