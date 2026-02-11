Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.
Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».
Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».
Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.
В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».
«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.
В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.
Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.
Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.
Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.
Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.
За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.
Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.
«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.
Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».
В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.
Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».
До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.
«Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».
Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».
Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.
Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.
Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.
«Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.
По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.
Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».
Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.
По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.
Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.
ФСБ показала видео признания третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ России опубликовала видео с признанием третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА «Новости».
По словам задержанного Павла Васина, он был завербован в сентябре 2025 года Любомиром Корбой для работы на СБУ.
«Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», – признался Васин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Васин признался в слежке за офицерами Минобороны и предоставлении транспорта диверсантам для подготовки теракта.
Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние десять лет искал работу и накопил долг более 831 тыс. рублей.
Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.
Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.
Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина, помогал сообщникам в слежке за российскими военными, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По данным ведомства, фигурант обеспечивал группу транспортом и техническими средствами.
Задержанный также собирал данные о местах жительства и автомобилях других объектов в интересах украинских спецслужб. Он дал признательные показания, сообщив, что группа вела наблюдение еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны. Эту информацию злоумышленники планировали использовать для совершения новых терактов.
Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние 10 лет искал работу, у него скопился долг в размере более 831 тыс. рублей.
Другой обвиняемый Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских спецслужб. Ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.
Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».
Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.
Литовские власти объявляли об отключении от российских энергосистем и вводили запрет на оборудование из России и Китая, но агрессивная политика Вильнюса привела к обратным результатам, пересказывает материал Baijiahao АБН24.
Ожидалось, что переход на европейские сети и отказ от сотрудничества с Москвой нанесут удар по российской экономике. Однако вместо этого республика столкнулась с серьезными внутренними проблемами.
«Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», – говорится в статье.
После отказа от российских энергоносителей цены на электричество взлетели на 46%, что спровоцировало закрытие заводов и рост безработицы.
В итоге Вильнюс был вынужден пересмотреть свой курс. Власти республики негласно разрешили использование китайского оборудования для электросетей в критических случаях, что наблюдатели расценили как мольбу о пощаде.
Ранее сообщалось, что военные учения в Литве, инсценирующие конфликт между Россией и НАТО, окончились победой Москвы.
Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план
В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.
Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».
В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.
Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.
Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.
Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.
Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.
Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».
Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.
Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
«Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».
Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.
Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.
Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
«По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.