Количество раненых при нападении на магазин в Петербурге выросло до пяти человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В тяжелом состоянии находятся четверо из них, один – в состоянии средней степени тяжести, указали в комитете, передает ТАСС.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Нападавший также был доставлен в медицинское учреждение.

Росгвардия сообщала, что мужчина напал с ножом на посетителей в одном из супермаркетов Петербурга. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.