При нападении с ножом в магазине в Петербурге ранения получили четыре человека

В Петербурге открыто уголовное дело после нападения на посетителей магазина «Окей»

Tекст: Елизавета Шишкова

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России, что подразумевает покушение на убийство двух и более лиц, сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в магазине, пытался убить нескольких посетителей, нанеся им ножевые ранения. Четыре человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемый был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Следователи и криминалисты Петербургского Следственного комитета проводят осмотр места происшествия. Изымаются видеозаписи с камер наблюдения, также ведется работа с очевидцами, чтобы установить точные обстоятельства инцидента и мотивы нападения.

Напомним, Росгвардия сообщила, что мужчина напал с ножом на посетителей в одном из супермаркетов Петербурга.