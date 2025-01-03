Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Задержан застреливший хозяина магазина после селфи «Дед Мороз»
В Чувашии задержали мужчину в костюме Деда Мороза за убийство бизнесмена
В Чувашии в городе Канаше задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который после совместного селфи застрелил 44-летнего владельца магазина «Березка», сообщили СМИ.
Стало известно, что в Чувашии задержали мужчину, который в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в городе Канаше, пишет «Комсомольская правда».
В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили, что подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной убийства стал денежный долг, который потерпевший имел перед задержанным.
Ранее в Чувашии мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, зашел в магазин «Березка», где сначала сфотографировался с 44-летним хозяином, а затем несколько раз выстрелил в него из двуствольного ружья, после чего пострадавший скончался на месте.