«Стыд за русские деньги» лишает финнов благополучия

Tекст: Станислав Лещенко

В настоящий момент страны ЕС готовят против России пятнадцатый санкционный пакет. В него войдут ограничения, направленные на сельскохозяйственный, металлургический, ядерный, химический и банковский секторы российской экономики. Кроме того, планируется запрет поставок промышленного сырья, включая алюминий, сталь, уран, титан и никель. 6 декабря послы стран Евросоюза не смогли согласовать этот пакет – из-за особой позиции стран Прибалтики, резко возразивших против послаблений компаниям из ЕС, желающим остаться на российском рынке. Но в Евросоюзе планируют вернуться к обсуждению в ближайшее время.

И вот глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен сообщила: «Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, в случае если страны – члены ЕС совместно придут к этому решению». Также Валтонен подчеркнула, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».

Этот нюанс имеет значение. На финской территории, в городе Харьявалта, находится единственное в Евросоюзе производство российского «Норникеля». Предприятие Nornickel Harjavalta занимается переработкой российского сырья, поступающего в том числе из шахт Кольской горно-металлургической компании.

Это один из крупнейших в Европе заводов такого рода – на нем сконцентрировано почти 5% мирового производства никеля. Предприятие является градообразующим для населенного пункта Харьявалта, в котором проживают свыше семи тысяч человек. Мэр города Ханну Куусела отмечал, что деятельность завода критически важна для местных властей и жителей.

До сих пор финские власти на это предприятие не покушались; более того, в марте прошлого года стало известно, что Nornickel Harjavalta намерен удвоить производство: с прежних 65 тыс. до 140 тыс. тонн никеля в год. В финском государственном Центре экономического развития признали высокую значимость этого завода. Там отметили, что расширение производства «поможет удовлетворить растущий спрос на материалы для электрических аккумуляторов». Полученная в результате переработки никелевых руд медь поставляется из Финляндии на мировой рынок.

По сути, в Харьявалта начал было создаваться настоящий аккумуляторный кластер: рядом с производством «Норникеля» стали в прошлом году строить первый в ЕС завод аккумуляторных материалов немецкой компании BASF. Предполагалось, что филиал «Норникеля» будет снабжать его сырьем. Однако в апреле BASF заявил, что уволит сотрудников финского предприятия из-за неопределенности со сроками его запуска.

Не далее как в марте этого года финский министр экономики Вилле Рюдман выступил против введения санкций в отношении завода в Харьявалте. «Хорошая санкция – это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений из России – прим. ВЗГЛЯД) не был введен. В этом случае Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада. Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу», – говорил Рюдман.

Кроме того, финская транспортная компания Nurminen Logistics хорошо зарабатывает на том, что ввозит в страну российское сырье – никель и удобрения.

По итогам 2023 года Norilsk Nickel Harjavalta Oy получила максимальную прибыль среди всех немногочисленных российских предприятий, оставшихся работать на территории Финляндии. Как сообщила газета Iltalehti, заглянувшая в торговый реестр страны, чистый заработок Norilsk Nickel Harjavalta в прошлом году составил около 46 млн евро (при обороте более 1,45 млрд евро). В целом дела Nickel Harjavalta выглядят разительным контрастом на фоне остального российско-финского экономического взаимообмена, превратившегося в пепелище.

И вот теперь, со слов главы финского МИД, в Хельсинки думают пожертвовать столь ценным заводом. Леонид Хазанов, независимый эксперт в области промышленности и энергетики, предупреждает, что вероятная остановка предприятия ударит по металлургической отрасли всей Европы.

«Запрет Европейским союзом ввоза никеля из России обернется серьезными проблемами для его черной металлургии.

Особо сильно пострадает Финляндия – можно ожидать массовых увольнений сотрудников в черной металлургии и смежных отраслях, падения налогов и роста социальной напряженности: металлургическая отрасль Финляндии напрямую зависит от отгрузок никеля из России (доля нашего металла в импорте никеля в Финляндию превышает 80%)», – отмечает Хазанов.

Yle тоже признает, что Евросоюз по-прежнему сильно зависит от импорта никеля из РФ. По словам исполнительного директора Федерации горнодобывающей промышленности Финляндии Пекки Суомела, это касается не только никеля, но и других металлов. Как он объясняет, именно по этой причине российские производители металлов не попадают в санкционный список в ЕС.

Конечно, можно их туда внести, но что дальше? «Альтернативой может стать еще большая зависимость от никеля, производимого в Индонезии и Китае», – говорит Суомела. Впрочем, известно, что производители из Евросоюза продолжают закупки российского никеля еще и из-за логистического кризиса в Красном море (где хозяйничают хуситы) и усиления конкуренции с производителями из Китая.

Однако есть еще один важный аспект, о котором умалчивают экономисты. Многие финны заявляют, что им «стыдно» от того, что у них в стране до сих пор действует крупное российское предприятие.

Издание Helsingin Sanomat посвятило этой теме отдельную статью. Газета отмечает, что после начала Россией специальной военной операции на Украине завод в Харьявалте, который «приносит людям работу, богатство и налоговые поступления», в одночасье «стал огромным позором». В городе об успешном производстве принято хранить стыдливое молчание – даже на заседаниях местных муниципальных депутатов. Из-за этого стыда многие финны готовы поступиться даже экономической выгодой.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что история завода в Харьявалте заключает в себе целый комплекс тем. «Во-первых, мы видим, что вопреки даже длительной истории санкций сохраняется экономическая зависимость от России соседних с нами государств – в том числе настроенных антироссийски. Эта зависимость не только транспортно-логистическая, но и торгово-экономическая, включающая в себя необходимость стран ЕС и НАТО получать из России стратегически значимые ресурсы. По всей видимости, до конца эта зависимость преодолена санкционными методами так и не будет», – полагает исследовательница.

По ее словам, единственная возможность полностью прервать экономические связи Финляндии с Россией – это уже непосредственно вовлечь ее в военные действия против нашего государства.

«Среди финских предпринимателей есть прагматики, пытающиеся избежать разрыва отношений. Однако эти бизнесмены вынуждены следовать требованиям как правительства, так и общественности своей страны, шельмующей «предателей», не разорвавших связей со «страной-агрессором».

Таким образом, Хельсинки, можно сказать, освобождает Россию от необходимости ответных действий, ибо, как метко замечено, финны (как и прочие государства, настроенные антироссийски) сами стреляют себе в ноги. Финны так сильно стремятся показать свой русофобский настрой, что готовы принести в жертву собственное благополучие», – подчеркивает Еремина.

Если финны откажутся от российского никеля, то лишат себя главного источника этого сырья. Не исключено, что далее последует насильственный отъем завода в Харьявалте, но это им уже никак не поможет – важно не столько это предприятие само по себе, сколько поступающий пока еще из России никель.

Ирония судьбы заключается в том, что финны сами же готовы помочь российским контрсанкциям. В сентябре текущего года глава Российского государства предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок никеля, урана и титана для недружественных стран. Однако уточнил, что «не нужно делать себе во вред». Другими словами, накладывая ограничения на российский никель, финны вводят санкции не против России. Они вводят их против самих себя.