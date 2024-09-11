Эксперт: У России есть запас ответов на санкции Запада

Эксперт Корякин: Россия задействовала не все механизмы в ответ на санкции западных стран

Tекст: Андрей Резчиков

«Предложение президента рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля – это сигнал недружественным странам о том, что Россия может управлять их потребностями в стратегическом сырье», – считает Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов и Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Сама идея проработать возможность такого ограничения показывает, что у России есть такие механизмы, которые мы еще не включали в ответ на вводимые недружественными странами санкции, – продолжил собеседник. – Слова Путина – это также сигнал о том, что экономическое положение страны сегодня достаточно прочно, чтобы жестко не зависеть от подобных поставок Западу. Все доклады министров обозначали высокую степень самообеспечения в различных видах продукции».

Ответы России на санкции неоднократно доказывали свою долгосрочную эффективность. «Санкции активизировали развитие целого спектра отраслей, например, поддержка отечественного АПК после 2014 года позволила обеспечивать продовольственную самодостаточность России», – напомнил Корякин.

По словам эксперта, предложение президента по стратегическим ресурсам надо рассматривать в общем контексте совещания с правительством. «Очень важная преамбула этого предложения была в словах министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Она заявила о том, что порядка 60 млн тонн сельхозпродукции Россия может поставлять на экспорт без ущерба для внутреннего потребления. Это показывает, что Россия изменила внутреннее производство таким образом, что полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность», – отметил Корякин.

В ходе совещания министр природных ресурсов Александр Козлов говорил о том, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Совместно с ЮАР Россия будет контролировать 80% мировой добычи платины и палладия, а с Китаем – почти 56% угля и 84% ванадия.

«Этот важный момент показывает, что России надо продумывать стратегию по управлению доступностью этих ресурсов на рынке в альянсе с дружественными нам странами. Эффективность ответных мер будет выше, если Россия сможет координировать эту деятельность со своими союзниками», – полагает спикер.

В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность ограничения экспорта на внешние рынки такого стратегического сырья, как уран, титан или никель, но не во вред себе.

«В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», – сказал Путин.

В ответ премьер-министр Михаил Мишустин сказал: «Принято, Владимир Владимирович. Сделаем».



