США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски

Американские военные заявляют, что пять самолетов России залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщают СМИ. «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) региона Аляски идентифицировало и отследило пять российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – передает РИА Новости сообщение интернет-портала DVIDS, специализирующегося на новостях на военную и военно-промышленную тематику. Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября). «Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)», – говорится в сообщении. Ранее в НОРАД сообщили, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.

Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. «Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag. «Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn. «Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB. «Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo. «Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx. Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами. Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей. Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева 20 октября 2021, 12:52

«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ). «ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник. Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист. Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы. «С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт. «У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили». «Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики». В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки. ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения. Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева. АПЛ «Князь Олег» выстрелила «Булавой» 21 октября 2021, 09:44

Атомная подлодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили в Минобороны. «Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», – передает РИА Новости сообщение военного ведомства. В Минобороны уточнили, что, «по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район». Напомним, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море. Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного 20 октября 2021, 07:27

Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело». Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации. Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС. «Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов. Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства. Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем. В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России. О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику. Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения. Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем 20 октября 2021, 10:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы России, в результате американские летчики сменили курс, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны). Как уточнили в НЦУО, российские радары засекли 19 октября над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря», – передает РИА Новости сообщение НЦУО. «После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в центре. Там подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. Подлодка «Великий Новгород» отработала удар «Калибрами» по кораблям в Черном море 20 октября 2021, 14:09

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщили в Минобороны. «В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа (ЮВО) подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», – передает официальный сайт Минобороны. В ходе учения ПЛ вышла из пункта базирования в полигон боевой подготовки, где экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также борьбе за живучесть. Этап учения был проведен по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ранее экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин. В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией 21 октября 2021, 09:04 Текст: Наталья Ануфриева

США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph. В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости». Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса. Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph. «Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала. Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты. Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага «тигровой каруселью» 21 октября 2021, 09:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО. «Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне «Шилово» в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы – «тигровой карусели», – передает РИА Новости сообщение ЦВО. По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев. Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей «Тигр» обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов «Корд. В ЦВО отметили, что при «тигровой карусели» огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки. В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники. Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия 22 октября 2021, 11:33

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, идет проверка, сообщили в министерстве обороны США. В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски. «Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», – передает РИА Новости сообщение Пентагона. Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия – стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС. Напомним, в четверг источник сообщил, что программа Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов 22 октября 2021, 09:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, заявил заместитель генсека правительства страны Есихико Исидзаки. Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю. «Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», – передает РИА Новости слова Исидзаки. В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов». В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника. Ранее корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота. Шойгу назвал причину принятия новой военной доктрины России и Белоруссии 20 октября 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», – передает ТАСС слова Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. По его словам, одна из таких мер – новая Военная доктрина Союзного государства. «Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства», – сказал Шойгу. Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, сказал Шойгу. «В сентябре провели совместное стратегическое учение «Запад-2021». Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2021». В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2021», – сказал министр обороны России. Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их». «В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована», – констатировал Шойгу. Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности. «Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», – сказал Шойгу. «Калашников» заявил о готовности к серийному производству новых пистолетов для МВД 20 октября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Калашников» подготовила серийное производство новых пистолетов Лебедева компактных (ПЛК), которые МВД приняло на вооружения для замены пистолетов Макарова (ПМ), сообщили в ГК. В «Калашникове» подтвердили, что «МВД приняло на вооружение разработанный группой компанией «Калашников» пистолет Лебедева компактный. «На предприятии «Ижмех» завершена техническая подготовка к серийному производству изделия», – передает РИА Новости сообщение «Калашникова». ПЛК разработан компанией «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева облегченный ПЛК отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения. Пистолет Макарова был разработан в 1948 году и уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч «макаровых». Ранее источник в силовых структурах сообщил, что МВД России приняло ПЛК на вооружение для постепенной замены морально устаревшего ПМ. Навигационные карты Баренцева моря решили исправить после экспедиции Северного флота и РГО 19 октября 2021, 14:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Навигационные карты Баренцева моря уточнят после экспедиции «Помни войну» Северного флота и Русского географического общества, с них уберут несколько неверно показанных мест гибели кораблей, сообщили в пресс-службе Северного флота. «С карт будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для проведения прибрежного лова и другой морской экономической деятельности», – передает РИА Новости сообщение СФ. В пресс-службе напомнили, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» в 2021 году участвовало в трех походах и обследовало более 2,8 тысячи квадратных километров дна Баренцева и Карского морей. Судном были обнаружены четыре боевых корабля (два из них совместно с другими силами поисково-спасательного обеспечения), шесть судов, одна донная мина, а также подтверждены или уточнены координаты 12 ранее показанных на картах затонувших объектов. В ходе экспедиции «Ромуальд Муклевич» обнаружил английский корвет «Блюбелл», погибший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой U-454 в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году, а также несколько других судов. Также гидрографы уточнили координаты ранее обнаруженного сторожевого корабля «Туман» и мест гибели советских подводных лодок К-2 и Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-286. Планируется, что все обнаруженные объекты в следующем году обследуют водолазы-спасатели Северного флота с телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами. Ранее экспедиция СФ и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку «Катюша», подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами. Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО вблизи границ России и Белоруссии 20 октября 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», – цитирует РИА Новости заявление Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», – сказал Шойгу. По его оценке, «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25-ти до 40 тыс. военнослужащих». «В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», – отметил министр обороны России. Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, – из-за сложной военно-политической обстановки. «Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», – сказал Шойгу. Напомним, в июне в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Шойгу заявил о готовности России поддерживать военное сотрудничество с Ираном 19 октября 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери. «Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений», – передает РИА Новости слова Шойгу. Он отметил, что на территории Сирии Россия и Иран активно противодействуют международному терроризму. «Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в России) на территории сопредельных государств», – сказал министр. По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев. Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств России и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий. «У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», – добавил министр. Ранее посол Ирана Казем Джамали заявил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.