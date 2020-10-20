В США заявили о перехвате бомбардировщиков и истребителей ВКС России

Самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Истребитель F-22 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки при поддержке системы воздушного предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 в понедельник вечером перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые сопровождались двумя истребителями Су-35», – заявил НОРАД в Twitter.

В то же время все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство других государств.

Кроме того, НОРАД идентифицировал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который осуществлял патрулирование в зоне опознавания противовоздушной обороны в течение примерно полутора часов недалеко от берегов Аляски.

Ранее Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии.

Оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В сентябре сообщалось, что российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и длительности полета.