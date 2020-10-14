В Кремле не подтвердили договоренности с США по ядерным арсеналам Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями 14 октября 2020, 19:56 Текст: Ксения Панькова

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии, сообщает Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что продолжительность полета составила 12 часов. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии», – добавляется в сообщении. Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В сентябре сообщалось, что российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и длительности полета.

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