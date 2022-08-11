В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 00:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москалькова назвала ложью сообщения о невозможности беженцам с Украины уехать в другие страны
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
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«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.
«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.
Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.
«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.
В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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Историк назвал реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ
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Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.
Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.
В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.
Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.
Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова
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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для The Wall Street Journal.
«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – передает РИА «Новости» текст публикации издания.
Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после чего посетит Конго и Руанду.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР) заявил, что страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Африка возвращает России долги советского времени.
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Посольство России призвало США перестать «горланить русофобские измышления»
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Дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Это уже не первая провокация Киева на радиационно-опасных объектах, говорится в заявлении диппредставительства.
Отмечается, что обстрелы Запорожской АЭС во стороны ВСУ имеют преднамеренный характер.
«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства. Дипломаты подчеркнули, что только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.
В посольстве призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины, а журналистов США – «прекратить горланить русофобские измышления».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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