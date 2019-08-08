Истребители F-22 подняли по тревоге из-за российских Ту-95 у Аляски

Американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Два [истребителя] F-22 и два [истребителя] CF-18 при поддержке [самолетов] E-3 Sentry, Stratotanker KC-135 и Tanker C-130 NORAD 8 августа положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В мае Минобороны России сообщало об успешно выполненном полете Ту-95МС вдоль берегов Аляски и Алеутских островов.

После этого NORAD опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.