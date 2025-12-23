«Золотые линкоры» Трампа разорят ВМС США

Tекст: Анастасия Куликова

Белый дом анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный космический корабль в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Они будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил Трамп.

По его словам, линкоры будут способны «нести ядерное вооружение». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления. «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят нашу судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп.

Западная пресса скептически отнеслась к проекту «золотого флота». Как отмечает издание The War Zone, остается много нерешенных вопросов. Так, нет точных сроков спуска на воду первого корабля класса «Трамп», неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей. Более того, опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия. Впрочем, чего не сделаешь, чтобы появился целый класс военных кораблей, названный в честь себя любимого. Тем более что имя Дональда Трампа теперь уже носят Институт мира США, а также истребитель F-47, пишет Bloomberg.

«В США есть традиция называть именами политиков транспортные системы. Так, аэропорт в Вашингтоне переименовали в честь Рональда Рейгана за несколько лет до его смерти. Но такого, чтобы нынешний президент сам называл класс кораблей своим именем, еще не было. Трамп теряет рейтинг, и он пытается отыграться на внешних эффектах, которые все больше и больше выглядят неубедительными», – отметил американист Борис Межуев.

Собеседник указал, что после анонса Белым домом заявления президента появились слухи, что выступление будет посвящено эскалации в Карибском бассейне и отношениям Вашингтона и Каракаса. Причем это второй такой случай за последние недели. «То есть Трамп все время намекает на то, что сейчас он заявит о начале военных действий против Венесуэлы. Это психологическая атака на Николаса Мадуро», – уточнил политолог.

Вместе с тем, по версии Bloomberg, заявление американского лидера связано со стремлением составить конкуренцию КНР, на долю которой приходится примерно 53% мирового судостроения. «Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал американист Малек Дудаков.

В экспертном сообществе проект постройки «золотого флота» сочли сомнительным как с военной, так и с экономической точки зрения. «Америка испытывает особые чувства ко всему «супер-пупер», большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – с сарказмом отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «Не все то золото, что блестит».

По его оценкам, реализация плана Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой (американцы умеют печатать доллары), сколько с возможностями промышленности.

«Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги»,

– рассуждает собеседник.

Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер», – допустил спикер.

Он не исключил, что на этих кораблях разместят и безэкипажные аппараты – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два-три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

«Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить боевой надводный корабль водоизмещением в 30 тысяч тонн – благодарная.

«Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов,

и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

«Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн», у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде не забыли, как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

«Едва ли мыслящую часть аудитории американского президента обрадует перспектива платить за очередную «Звезду Смерти» из своих, и без того высоких, налогов. Скорее всего, «золотой флот» ждет судьба «Золотого купола», и едва ли проект постройки линкоров класса «Трамп» переживет президентский срок самого Трампа. В случае, если проект действительно начнут реализовывать, нам стоит лишь пожелать американским корабелам удачи в деле многолетнего разорения бюджетов США и НАТО», – резюмировали авторы Telegram-канала WarGonzo.