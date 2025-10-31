Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
NBC сообщил о переводе рэпера Diddy в новую тюрьму
Шон Комбс, более известный как Diddy, начал отбывать оставшийся срок 50-месячного заключения в тюрьме с пониженным уровнем безопасности в Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.
Рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс с низким уровнем безопасности, где начнет проходить программу лечения наркозависимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
NBC сообщил, что адвокаты Комбса ранее запрашивали перевод в это учреждение. Суд в Нью-Йорке в начале октября приговорил музыканта к 50 месяцам заключения и штрафу в 500 тыс. долларов по обвинению в перевозке женщин для занятия проституцией. Известно, что рэпер обращался с просьбой о президентском помиловании.
В июле присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому эпизоду ему грозило до 10 лет, однако по более тяжким статьям о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации Комбса оправдали. Сам музыкант отрицает обвинения.
С сентября 2024 года Diddy стал объектом целого ряда исков о сексуальных домогательствах, изнасилованиях и побоях. Преступления, по предположению следствия, совершались на вечеринках Комбса в период с 2000 по 2022 годы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.
