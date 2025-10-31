NBC сообщил о переводе рэпера Diddy в новую тюрьму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс с низким уровнем безопасности, где начнет проходить программу лечения наркозависимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

NBC сообщил, что адвокаты Комбса ранее запрашивали перевод в это учреждение. Суд в Нью-Йорке в начале октября приговорил музыканта к 50 месяцам заключения и штрафу в 500 тыс. долларов по обвинению в перевозке женщин для занятия проституцией. Известно, что рэпер обращался с просьбой о президентском помиловании.

В июле присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому эпизоду ему грозило до 10 лет, однако по более тяжким статьям о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации Комбса оправдали. Сам музыкант отрицает обвинения.

С сентября 2024 года Diddy стал объектом целого ряда исков о сексуальных домогательствах, изнасилованиях и побоях. Преступления, по предположению следствия, совершались на вечеринках Комбса в период с 2000 по 2022 годы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ABC News сообщил о шансах P. Diddy выйти из тюрьмы досрочно. Дональд Трамп подтвердил, что получил просьбу от Diddy о президентском помиловании. Прокуроры запросили для рэпера не менее 11 лет тюрьмы.