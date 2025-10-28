ABC News сообщил о шансах P. Diddy выйти из тюрьмы досрочно

ABC News сообщил о возможности досрочного освобождения P. Diddy

Tекст: Мария Иванова

Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс, может досрочно покинуть место заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News и данные Федерального бюро тюрем США.

По текущей информации, освобождение музыканта из следственного изолятора в Бруклине запланировано на 8 мая 2028 года. Однако срок может быть сокращен, если адвокаты смогут добиться его перевода в другое учреждение с более мягким режимом.

В случае перевода P. Diddy сможет принять участие в специальной программе по лечению зависимости от запрещенных веществ. При успешном завершении этой программы срок заключения может быть уменьшен на один год.

Напомним, 3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к более чем четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита настаивала на сроке в 14 месяцев, а обвинение требовало более 11 лет лишения свободы.

Жюри присяжных признало P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей, однако посчитало его невиновным по более тяжким обвинениям – вымогательству и торговле людьми, по которым рэперу грозило пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что рэперу Шону Комбсу, известному как Diddy, грозило не менее 11 лет тюрьмы и крупный штраф за перевозку женщин с целью занятия проституцией.

Адвокаты Diddy требовали освободить рэпера после оглашения приговора.

Между тем рбвиняемый в убийстве Тупака Шакура дал показания против P. Diddy.