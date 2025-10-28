Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
ABC News сообщил о возможности досрочного освобождения P. Diddy
Американский рэпер и продюсер P. Diddy может получить сокращение тюремного срока почти на год благодаря специальной программе лечения от зависимости, сообщил телеканал ABC News.
Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс, может досрочно покинуть место заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News и данные Федерального бюро тюрем США.
По текущей информации, освобождение музыканта из следственного изолятора в Бруклине запланировано на 8 мая 2028 года. Однако срок может быть сокращен, если адвокаты смогут добиться его перевода в другое учреждение с более мягким режимом.
В случае перевода P. Diddy сможет принять участие в специальной программе по лечению зависимости от запрещенных веществ. При успешном завершении этой программы срок заключения может быть уменьшен на один год.
Напомним, 3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к более чем четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита настаивала на сроке в 14 месяцев, а обвинение требовало более 11 лет лишения свободы.
Жюри присяжных признало P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей, однако посчитало его невиновным по более тяжким обвинениям – вымогательству и торговле людьми, по которым рэперу грозило пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что рэперу Шону Комбсу, известному как Diddy, грозило не менее 11 лет тюрьмы и крупный штраф за перевозку женщин с целью занятия проституцией.
Адвокаты Diddy требовали освободить рэпера после оглашения приговора.
Между тем рбвиняемый в убийстве Тупака Шакура дал показания против P. Diddy.