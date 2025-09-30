Прокуроры запросили для рэпера Diddy не менее 11 лет тюрьмы

Reuters: Прокуроры запросили для Diddy не менее 11 лет тюрьмы и штраф

Tекст: Мария Иванова

Прокуроры потребовали для рэпера Шона Комбса, известного как Diddy, не менее 11 лет тюремного заключения и штраф в 500 тыс. долларов, сообщает Reuters.

Соответствующий запрос содержится в судебных материалах, где уточняется: «Прокуроры попросили тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев и потребовали у суда наложить на Комбса штраф в размере 500 тыс. долларов», передает РИА «Новости».

Жюри ранее признало Diddy виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. За каждый из этих случаев ему грозит до десяти лет заключения, однако по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации он был оправдан.

Агентство отмечает, что максимальный срок, который может получить Diddy, составляет 20 лет. Ожидается, что приговор суд огласит 3 октября.

С сентября 2024 года против музыканта подано множество исков, в том числе по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления могли быть совершены в период с 2000 по 2022 год на вечеринках в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Сам Комбс отвергает все обвинения.

Адвокаты Шона Комбса просят освободить музыканта после вынесения приговора 3 октября, поскольку он уже провел более года в американской тюрьме.

Между тем Дуэйн Кит Дэвис (Keffe D), обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал награду в 1 млн долларов за жизни Шакура и Шуга Найта.