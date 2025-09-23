Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Адвокаты Diddy потребовали освободить рэпера после оглашения приговора
NYP сообщила о возможном освобождении рэпера Diddy в октябре
Адвокаты Шона Комбса (Diddy) просят освободить музыканта после оглашения приговора 3 октября, поскольку он уже провел более года в американской тюрьме.
Защитники американского рэпера Шона Комбса, известного как Diddy, обратились в суд с прошением о его освобождении после оглашения приговора, сообщает New York Post.
Присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему угрожает до десяти лет лишения свободы. Музыканта оправдали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
В ходатайстве адвокаты заявили: «За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено».
Ожидается, что приговор Diddy будет оглашен 3 октября.
Ранее Дуэйн Кит Дэвис (Keffe D) заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал награду в 1 млн долларов за жизни Тупака Шакура и Шуга Найта.
Американский музыкант Канье Уэст неожиданно пришел в суд, где рассматривались обвинения Шона Комбса, известного как Diddy, в сексуальных преступлениях. До этого Уэст призывал освободить обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy.