Адвокаты Diddy потребовали освободить рэпера после оглашения приговора

NYP сообщила о возможном освобождении рэпера Diddy в октябре

Tекст: Мария Иванова

Защитники американского рэпера Шона Комбса, известного как Diddy, обратились в суд с прошением о его освобождении после оглашения приговора, сообщает New York Post.

Присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему угрожает до десяти лет лишения свободы. Музыканта оправдали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В ходатайстве адвокаты заявили: «За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено».

Ожидается, что приговор Diddy будет оглашен 3 октября.

Ранее Дуэйн Кит Дэвис (Keffe D) заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал награду в 1 млн долларов за жизни Тупака Шакура и Шуга Найта.

Американский музыкант Канье Уэст неожиданно пришел в суд, где рассматривались обвинения Шона Комбса, известного как Diddy, в сексуальных преступлениях. До этого Уэст призывал освободить обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy.