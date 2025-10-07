Трамп подтвердил просьбу Diddy о президентском помиловании

Diddy просил Трампа о помиловании после приговора к тюремному сроку

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что скандально известный рэпер Шон Комбс, более известный как Diddy, действительно просил у него президентского помилования, передает РИА «Новости». Трамп заявил журналистам: «Многие люди просили у меня помилования», добавив, что среди них был и Diddy.

В августе адвокат музыканта Николь Уэстморленд сообщила, что команда Комбса контактировала с администрацией Трампа по вопросу возможного помилования. Этому предшествовал приговор суда в Нью-Йорке, где Diddy был осужден на 50 месяцев лишения свободы и штраф в 500 тысяч долларов за перевозку женщин для занятия проституцией.

Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, а защита добивалась четырнадцати месяцев. Присяжные признали Diddy виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой женщин, по каждому из которых ему грозило до десяти лет, однако оправдали по более тяжким обвинениям в торговле людьми.

С сентября 2024 года на Diddy подано множество исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления совершались с 2000 по 2022 год в разных городах США, однако сам музыкант все обвинения отрицает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэперу Шону Комбсу, известному как Diddy, грозит не менее 11 лет тюрьмы и крупный штраф за перевозку женщин с целью занятия проституцией. Адвокаты музыканта просят освободить его после оглашения приговора 3 октября, поскольку он уже провел более года в американской тюрьме. Суд Манхэттена признал Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

