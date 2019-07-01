Медики указали на нестыковки в деле об убийстве младенца в Калининграде

«Мы неоднократно пытались получить информацию по этому делу, но нам ничего не дают. Из того, что мы знаем от коллег, ситуация выглядит по крайней мере абсурдной», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Калининградской врачебной палаты Николай Иванаев. Так он прокомментировал обвинение врачу-реаниматологу в предумышленном убийстве после смерти младенца в Калининграде.

«Как вы себе представляете, чтобы директор медицинского учреждения, – которая на момент прибытия бригады из перинатального центра, по нашим данным, находилась дома, – могла в свободной форме дать указание специалисту, не находящемуся у него в подчинении, не просто совершить противозаконное действие, а убийство? На наш взгляд, (еще раз повторюсь, от медицинской общественности просто отрезали малейшую информацию по данному делу, и мы можем судить об обоснованности обвинения только по общению с коллегами) Элина Сушкевич, равно как и Елена Белая, стали жертвами резонанса вокруг этого дела», – подчеркнул Иванаев.

«Изначально Белой инкриминировали подлог и превышение должностных полномочий с весьма сомнительной трактовкой, что и.о. руководителя роддома №4 боялась испортить показатели заведения, что повредило бы ее утверждению на должность. Вспомните антураж при возбуждении этого дела. Елену Белую, как какого-то террориста, арестовали прямо в кабинете, в наручниках препроводили в СИЗО. После поднятой волны в прессе дело взял под контроль лично глава СК Александр Бастрыкин. И теперь его подчиненные просто борются за честь мундира. Не удалось инкриминировать одну статью – значит, надо инкриминировать другую», – считает он.

«Еще раз хочу отметить, что любой врач – это у него сидит в подсознании – никогда ни при каких обстоятельствах не захочет допустить вреда пациенту. Я не говорю уже о намеренном вреде. Врачи-неонатологи относятся к любому новорожденному как к своему ребенку. Сейчас же, по версии следствия, обвинения предъявляются каким-то чикатило: одна попросила убить, вторая без какого-то давления пошла на этот шаг. По-моему, это просто охота на ведьм. Мы вчера долго обсуждали ситуацию с Леонидом Рошалем, которая у него вызывает, мягко говоря, недоумение. Надеемся хоть с его помощью получить ответы на очевидные вопросы», – добавил Иванаев.

В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что в отношении задержанной врача-неонатолога регионального Перинатального центра Элины Сушкевич возбуждено дело об убийстве. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) – речь о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме № 4.

Кроме того, следствием было предъявлено обвинение и.о. главного врача Елене Белой по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий, выразившихся в даче незаконных указаний подчиненным работникам о принятии мер по прекращению оказания реанимационной помощи новорожденному и последующему сокрытию его смерти путем внесения заведомо ложных сведений в медицинские документы о гибели плода в утробе матери. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Элина Сушкевич действовала по указанию Белой, которая, как полагают следователи, приказала подчиненным прекратить реанимировать новорожденного ребенка и скрыть его смерть, внеся ложные сведения в медицинские документы о том, что тот умер еще в утробе матери. Позже, как отмечают в СК, в отношении бывшего главврача было возбуждено новое дело и соединено с первым. Речь об уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего).

По данным следствия, для совершения убийства Елена Белая привлекла Элину Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр. С ней она «предварительно обсудила способ убийства ребенка», отмечают в СК. «Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть», – говорится на сайте Следственного комитета.

«Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз», – заявляют в комитете.

Арестованная в пятницу Сушкевич, как и Белая, находится под домашним арестом.

По версии следствия, которое в том числе основывается на показаниях сотрудников роддома, Елена Белая распорядилась не спасать младенца из-за высокой стоимости необходимого ему препарата.

В конце ноября 2018 года глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело Белой в центральный аппарат ведомства.

По данным Российского общества неонатологов, выступившего с заявлением в поддержку Элины Сушкевич, обвинения в отказе ввести препарат оказались ложными. «Согласно первичной медицинской документации, ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию легких и эндотрахеальное введение «Сурфактанта». После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве», – заявили в организации.

В понедельник в поддержку неонатолога выступил президент Национальной медицинской палаты (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он призвал проверить итоги судмедэкспертизы.

Кроме того, в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. К настоящему моменту она набрала почти 22 тыс. подписей.

Юрист Российского общества неонатологов Диана Мустафина-Бредихина заявила «Ридусу», что в деле есть странные факты. «Сам по себе странен факт, что человек, работающий в крупнейшем учреждении родовспоможения Калининградской области, приезжает в обычный родильный дом, чтобы убить там ребенка – чужого пациента даже. Это не поддается обычной бытовой логике, даже для тех, кто ничего не понимает ни в медицине, ни в юриспруденции», – сказала она.

Юрист добавила, что с данными экспертиз, на основе которых СК предъявил обвинение, общество неонатологов не смогло ознакомиться: «Мы будем ходатайствовать, чтобы нам предоставили документы».