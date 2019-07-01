Рошаль вступился за врача в деле о смерти младенца в Калининграде

Необходимо проверить итоги судмедэкспертизы по факту смерти младенца в Калининграде, в результате которой врача-реаниматолога обвинили в предумышленном убийстве, заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось - ошибка», – передает ТАСС слова Рошаля.

Он также пообещал «серьезно разобраться» в произошедшем.

«Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России», – заявил президент НМП.

Напомним, Елена Белая была задержана 15 ноября, на следующий день Центральный районный суд принял решение о заключении ее под стражу, ее поместили в следственный изолятор.

Прокуратура обжаловала это решение как чрезмерно суровое, врача выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

По данным следствия, 5 ноября 2018 года в роддом, где Белая исполняла обязанности главного врача, поступила женщина. На следующий день родила мальчика; для поддержания жизни младенца было необходимо лекарство «Куросурф», одно его не ввели, и ребенок умер.

Врач якобы дала подчиненным указание внести в историю запись о том, что младенец родился мертвым.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях в этой ситуации.