История с «убитым врачами младенцем» имеет сразу несколько странностей

«Главврач роддома убила младенца». Именно таким образом звучали в последние дни новости, приходившие из Калининграда. Действительно, крошечный человек умер при попытках реанимации. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, в этой истории содержится сразу несколько странностей, а смерть младенца, к сожалению, была весьма предсказуемой.

Напомним краткий сюжет скандала. Утром 6 ноября в калининградском роддоме №4 умер младенец. Заявлялось, что причиной смерти новорожденного стали респираторные нарушения.

На следующий день мать умершего обратилась в Следственный комитет с обстоятельным и юридически грамотным заявлением с требованием привлечь к ответственности виновных лиц. По итогам своей проверки правоохранители заявили, что к смерти мальчика причастна и.о. руководителя роддома Елена Белая. Именно она, по версии следствия, дала указание не назначать ребенку прием дорогостоящего лекарства «Куросурф». Более того, следствие утверждает, что после летального исхода и.о. директора приказала подтасовать данные в медицинских документах, с тем чтобы там было записано, что ребенок родился уже мертвым.

16 ноября по окончании проверки Белая была задержана в своем рабочем кабинете под мониторами журналистских камер. Несмотря на то, что прокуратура, в целом согласившись с доводами правоохранителей, ходатайствовала о более мягкой мере пресечения – «домашнем аресте», суд внял предложению следствия и заключил подозреваемую на два месяца в СИЗО.

Что такое «смерть младенца»

Что же на самом деле произошло и насколько обоснованной выглядит вина врача?

«Начнем с того, что роженица поступила в роддом необследованной, – сообщил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности компетентный в медицинских кругах региона источник. – По данным, записанным со слов самой пациентки – жительницы Республики Узбекистан, воды отошли более суток назад. Две ее предыдущие попытки родить у себя на родине завершались самопроизвольным выкидышами. Вес мальчика при рождении составлял 700 граммов. Врачи сразу же обнаружили у него патологии и стали бороться за жизнь малыша. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Учитывая сложность ситуации, привлекли на помощь бригаду областного перинатального центра. Однако ребенок прожил всего шесть часов».

Как утверждает эксперт, новорожденному был введен препарат «Куросурф», стоимость одного флакона – более 20 тысяч рублей. Никакой попытки сэкономить дорогостоящее лекарство Елена Белая не предпринимала. Согласно предписаниям, периодичность введения «Куросурфа» – раз в 12 часов. Так что до второй процедуры, отсутствие которой инкриминируется Белой, ребенок просто не дожил.

«По моим данным, в документы действительно были внесены изменения, что малыш родился мертвым, – рассказал источник. – Для чего это было сделано? Могу только догадываться. Хочу заметить, что при вышеописанных обстоятельствах ни персонал, ни лично главврача за смерть младенца никто бы даже премии не лишил. Не говоря уже о каких-то более серьезных административных мерах».

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Не исключено, что реальные причины внесения изменений в документы вовсе не попытка скрыть какие-либо обстоятельства смерти младенца. Все дело в том, что само понятие жизни и смерти в данном случае с медицинской точки зрения имеет свои особенности.

«В представлении обывателя, в том числе следователя, мертворожденность – это когда ребёнок умер до родов и родился уже трупик, – объясняет у себя в Фейсбуке медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд. – На самом деле, это не так. По классификации мертворожденность бывает антенатальной (до родов), интранатальной (во время родов) и постнатальной (после родов). Постнатальная мертворожденность – это когда ребёнок родился с сердцебиением, но так и не сделал ни одного самостоятельного вдоха до момента смерти. Именно с ней, по всей видимости, и столкнулись врачи в Калининграде. В чем была причина, я не знаю, но по всему выходит, что документацию не исправляли, а заполняли правильно. Сначала пытались спасти ребёнка и вели как живорождённого – перевели в реанимацию, подключили к искусственной вентиляции легких, проводили симптоматическую терапию. После того как ребёнок умер, так и не сделав ни одного вдоха, он стал отвечать критериям постнатальной мертворожденности, что и было отражено в истории болезни».

Калининградские неонатологи категорически отказываются от бесед, связанных с этой темой. На условиях анонимности один из них – врач с 20-летним стажем – сообщил газете ВЗГЛЯД следующее:

«Некоторое время назад этот ребенок не считался бы таковым, роды на 22-й неделе по прежним циркулярам приравнивались к выкидышу, – говорит специалист. – Но года полтора назад в рамках программы увеличения продолжительности жизни были внесены изменения. Действительно, есть несколько критериев, определяющих, каким ребенок родился – мертвым или живым и умер уже после родов. Насколько я знаю, сейчас проводится экспертиза по этому делу, которая должна установить, что именно произошло и родился ли ребенок в точном медицинском смысле слова живым или мертвым».

В любом случае, ясно одно. В открытых источниках легко увидеть, что роды на 22-й неделе – самые рискованные для младенца. Появившиеся на этом сроке беременности дети имеют самый низкий процент выживаемости. Иначе говоря, смерть младенца в данном случае – это не трагическая случайность, а закономерность. Случайностью было бы как раз совершенно обратное, то есть если бы ребенок остался жив. Согласно американским исследованиям, в таких случаях выживает не более трети младенцев.

И вот за это главврача сажают в СИЗО и угрожают тюрьмой?

В защиту арестованной сразу выступили калининградские врачи и руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Медики утверждают: персонал роддома боролся за жизнь мальчика до последнего, никто не экономил ни сил, ни средств. И нет никакой необходимости содержать Елену Белую под стражей.

«Я написал соответствующее ходатайство в Следственный комитет о смягчении меры пресечения Елене Белой, – заявил газете ВЗГЛЯД губернатор области Антон Алиханов. – Я выражаю соболезнования родителям умершего младенца. Но, по моим данным, никто не экономил на лекарствах. Возможно, речь идет о служебном подлоге. Поставьте себя на место врачей. Случаются ситуации, когда ребенка невозможно спасти. Если мы будем наших врачей по каждому трагическому случаю сажать в СИЗО, врачи просто перестанут работать».

Юридический сговор?

В этой истории есть и другие нестыковки и странности.

Например, что же заставило столь грамотного руководителя решиться, как заявляется, на «подделку документов»? Очень непохоже на поведение уважаемого врача. По утверждению коллег, Елена Белая не просто квалифицированный специалист, но и активная общественница. При ее непосредственном участии учрежден фонд «Добровольцы серебряного возраста».

«Роддом № 4 относится к учреждениям обсервационного типа, то есть туда направляют рожать необследованных будущих мам и женщин, у которых выявлена патология, – пояснил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Калининградской врачебной палаты Николай Иванаев. – И причина возможного искажения отчетности со стороны Елены Белой не связана с попыткой фальсификации показателей. Зачем ей эта головная боль?

Можно предположить, что проблему с заполнением документов вызвала методология медицинской статистики в регионе. В действующих формах отчетности требуется отнести случай данного новорожденного (родился живым, потом умер) к конкретному муниципалитету региона – так составлен статистический шаблон. Однако роженица – гражданка другой страны, не имеющая в Калининградской области хоть какой-то прописки. Поэтому в статистическом отчете вынужденно записали, что младенец родился мертвым.

Что касается арестованной, это не только мое мнение, а абсолютного большинства коллег – мы считаем содержание под стражей совершенно неприемлемой мерой. Белую знают как отличного врача и грамотного управленца. Я не исключаю, что в регионе сформировалась группа юристов, специализирующихся на врачебных ошибках и промахах».

И в самом деле, юридически выверенное заявление потерпевшей (по утверждению очевидцев, плохо владеющей русским языком) выглядит весьма подозрительно. Аналогичное мнение высказал и другой эксперт в медицинских кругах региона, попросивший не называть его имени.

«Проследите хронику последних медицинских скандалов в области, – заявил он газете ВЗГЛЯД. – Сценарий один и тот же. Оперативное и очень грамотно с юридической точки зрения составленное заявление в органы. Нагнетание ажиотажа в соцсетях и СМИ – настоящие танцы на костях. Я не могу исключать, что кто-то из персонала за подобную информацию просто получил гонорар».

Еще к одному фактору, повлиявшему на судьбу Елены Белой, можно отнести и недавно объявленный конкурс на замещение вакансии директора медучреждения. И.о. руководителя априори имел бы перед другими претендентами стартовое преимущество.

«В родильном доме, вероятно, сложилась не совсем здоровая атмосфера, – пояснил в специальном заявлении по этому поводу президент союза медицинского сообщества России Леонид Рошаль. – Не исключены внутренние разборки. Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности».

Иначе говоря, уже сейчас можно понять, что заброшенный в соцсети миф о «врачах-убийцах, отправивших на тот свет младенца» не выдерживает самой простой проверки. А реальную картину и подоплеку событий остается установить медицинскому сообществу, следствию и суду.