Рошаль высказался о «вине» доктора из Калиниграда в смерти младенца

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль внес ясность в историю с погибшим в Калининграде недоношенным ребенком.

Рошаль напомнил, что ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Его слова для газеты ВЗГЛЯД приводит пресс-служба национальной медицинской палаты:

«Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад. Жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась, неизвестно. Общение было затруднительным, она плохо говорит по-русски», – сообщил Рошаль, уточнив, что женщина была госпитализирована по скорой помощи, а ребенок родился в крайне тяжелом состоянии.

«Малыш наблюдался реаниматологами. Оценивая в целом ситуацию, можно сделать заключение, что в родильном доме, вероятно, сложилась не совсем здоровая атмосфера, не исключены внутренние разборки. Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности», – уточнил эксперт.

Он добавил, что препарат «Куросурф» был в родильном доме в достаточном количестве и лекарство использовалось:

«В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребенок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за 6 часов до возможного повторного введения лекарства», – подчеркнул Рошаль, уточнив, что открытые обвинения в СМИ о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели «Куросурф», несостоятельны, являются ложью и возбуждают людей против медицинских работников.

Напомним, в пятницу суд Калининграда арестовал и. о. главврача роддома по обвинению в превышении должностных полномочий. Известный врач вступился за «виновную в смерти младенца» коллегу.