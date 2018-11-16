Главврача калининградского роддома арестовали после смерти младенца

Суд Калининграда арестовал на два месяца и.о. главврача роддома, подозреваемую в превышении должностных полномочий.

«Суд принял решение арестовать медика на два месяца, до 14 января. При принятии решения об избрании меры пресечения следствие исходило из того, что, оставаясь на свободе, подозреваемая может принять меры к сокрытию следов совершенных преступлений, оказать давление на свидетелей, скрыться от органов предварительного следствия и суда», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, ранее полицейские задержали и.о. главврача калининградского роддома № 4 по подозрению в совершении действий, приведших к гибели новорожденного младенца.

В правительстве Калининградской области заявили, что младенец, в смерти которого винят главу роддома, был недоношенным: у младенца была зафиксирована экстремально низкая масса тела – около 700 граммов.

По данным источника, врач якобы распорядилась не давать младенцу препарат «Куросурф», что вызвало его смерть. Позднее она, как утверждается, дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым. По данным регионального минздрава, препарат был в больнице в достаточном количестве и дорогостоящим не считается.