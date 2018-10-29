В Калининграде задержана главврач роддома, пожалевшая для младенца лекарство

Сотрудники регионального УМВД задержали исполняющую обязанности главврача калининградского роддома № 4 42-летнюю Елену Белову по подозрению в совершении действий, приведших к гибели новорожденного младенца.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области опубликовала видео задержания Беловой.

«По версии следствия, 42-летняя женщина дала указание подчиненным сотрудникам внести заведомо ложные данные в медицинскую карту роженицы о том, что у нее произошла гибель плода. Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ребенок скончался в медицинском учреждении уже после родов, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.

Напомним, исполняющая обязанности главврача одного из калининградских роддомов подозревается в превышении должностных полномочий; по версии следствия, женщина запретила давать новорожденному дорогое лекарство, в результате чего ребенок умер.