Новорожденный умер из-за запрета главврача давать дорогое лекарство в Калининграде

Исполняющая обязанности главврача одного из калининградских роддомов подозревается в превышении должностных полномочий; по версии следствия, женщина запретила давать новорожденному дорогое лекарство, в результате чего ребенок умер.

«Подозреваемая, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата», – сообщается на сайте СУ СК Калининградской области.

Новорожденному для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата, отмечает ведомство.

Ребенок умер в этот же день. Следователи считают, что подозреваемая, желая избежать ответственности и создать «благоприятную картину работы» роддома, дала указание медработнику внести в историю родов информацию о том, что ребенок умер еще в утробе матери.

В отношении и.о. главврача возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Следствие изъяло всю необходимую документацию и планирует провести опрос нескольких свидетелей. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В 2015 году главврача перинатального центра на Алтае заподозрили в убийстве новорожденной девочки.