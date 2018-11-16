Стали известны подробности дела с погибшим в роддоме младенцем

В правительстве Калининградской области заявили, что младенец, в смерти которого винят главу роддома, был недоношенным.

Власти Калининградской области прокомментировали смерть родившегося раньше срока младенца в роддоме №4. У ребенка была зафиксирована экстремально низкая масса тела – около 700 граммов.

«Младенец скончался, по версии следствия, из-за действий исполняющей обязанности главного врача», – сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правительство Калининградской области.

Между тем, местные власти ставят эту версию под сомнение: «По данным учреждения, пациентка поступила в медицинскую организацию необследованной. Безводный период длился более 48 часов. Беременность у женщины была третьей по счету. Первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Вес младенца при рождении составил 700 граммов на 23-24-й неделе беременности», - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что ребенку препарат «Куросурф» не назначался отнюдь не из-за дефицита лекарства.

«В роддоме №4 этого препарата достаточно. Он широко назначается детям, которые рождаются на ранних сроках. И даже при озвученной стоимости в 22-24 тысячи рублей он не считается дорогостоящим», – сообщил источник.

В правительстве опровергли информацию о том, что медики вынуждены экономить на приобретении дорогостоящих препаратов для новорожденных, а также подчеркнули, что случаев неназначения таких медикаментов при наличии показаний не зафиксировано.

Предварительной причиной смерти новорожденного специалисты называют респираторные нарушения у новорожденного, окончательно причины выяснят после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.

Напомним, исполняющая обязанности главврача одного из калининградских роддомов подозревается в превышении должностных полномочий, поскольку якобы не назначила младенцу дорогостоящий препарат. Женщина была задержана.