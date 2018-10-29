Известный врач вступился за «виновную в смерти младенца» коллегу

Главврач калиниградского роддома, арестованная из-за смерти новорожденного, сделала все правильно, считает медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

Врачи в Калининграде, скорее всего, столкнулись с постнатальной мертворожденностью, когда ребенок родился с сердцебиением, но не сделал ни одного самостоятельного вдоха и умер, написал Бранд в Facebook.

По его мнению, в роддоме пытались спасти ребенка и поместили в реанимацию, и в документах он проходил как живорожденный. А когда он умер, он «стал отвечать критериям постнатальной мертворожденности», что также отразилось в документах.

Бранд представил, что, когда маме сообщили, что ребенок не дышит, она, скорее всего, начала обзванивать всех знакомых в поисках квалифицированного специалиста для удаленной консультации.

«Специалист, получив искаженную информацию, задает вопрос: «А ввели ли ребеночку сурфактант (тот самый препарат, из-за которого весь сыр-бор)?» Папа летит в больницу, сразу к главврачу и требует ввести нужный препарат. Главврач связывается с лечащим врачом и выясняет, что показаний для введения препарата нет, что и пытается донести до безутешного отца», – написал Бранд.

Он полагает, что главврач решила не вводить препарат без показаний, так как это все равно не спасло бы ребенка, а ее еще и наказали бы за то, что пошла на поводу у пациента и «израсходовала препарат без показаний, что привело к смерти другого ребенка».

Бранд считает, что врач все сделала правильно, просто ребенка было невозможно спасти.

Ранее в пятницу суд Калининграда арестовал и. о. главврача роддома по обвинению в превышении должностных полномочий. Она якобы отказалась давать младенцу препарат «Куросурф», что привело к смерти, а потом поручила подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым.

В правительстве Калининградской области заявляли, что младенец был недоношенным, у него зафиксирована экстремально низкая масса тела – около 700 граммов.